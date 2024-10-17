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有關教育部青年服勤同意書引發社會各界的廣泛討論，並提出了各項建議，教育部已進行檢討並作出調整，自即日起，停止使用「參加學校青年服勤（含個資提供）同意書」，也將調整修正「學校青年服勤動員準備分類計畫」。教育部表示，《全民防衛動員準備法》自民國90年11月14日頒布以來，學校依據該法實施青年服勤人員編組已超過20年。過往，以大專及高中階段學生為對象，由學校直接繕造學生名冊送地方政府備查，而為了尊重學生意願，教育部修改計畫內容為必須徵得學生或家長的同意才可納入。因此，教育部在112年5月22日即已函頒「113年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，內容即明確規定學生參加應基於自願原則，並提供「參加學校青年服勤同意書」範本，而所填寫的資料均由學校留存備查，毋須提供給教育部。教育部澄清，在112年即有青年服勤同意書填寫，不是近期才發放填寫，並非如外傳是因應兩岸局勢緊張、也非因為戰時狀態而調查填寫。教育部強調，在112 年國防部預告全動法修正草案引發爭議後，教育部就邀集相關單位檢討並修正學校青年服勤範圍，因此，計畫已明確律定學校青年服勤範圍僅限於「協助地方政府進行避難引導」、「社區關懷」、「公共服務」及「行政支援」等活動，不包括軍警單位的勤務，而在學校教育階段就能完成人員教育訓練及演練，在災難發生時發揮校園安全、自救、救人功能。教育部辦理青年服勤動員計畫，是在增強校園安全及應變能力，並在過程中重視學生參與的意願與教育意義。教育部已進行計畫內容的檢討調整，並停止使用「參加學校青年服勤(含個資提供)同意書」，未來相關計畫的執行，會研擬完整且清楚的說明，降低民眾的疑慮。