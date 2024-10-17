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▲▼CP查理（上下圖右）放上和連恩生前的合照、影片。（圖／Charlie Puth IG）

▲連恩16歲參加選秀節目，成團後和一世代團員紅到發紫。（圖／美聯社）

▲一世代（One Direction）連恩（Liam Payne）小檔案。（圖／Liam Payne X、社群中心製圖）

前英國男子天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），阿根廷時間16日下午在布宜諾斯艾利斯某飯店墜樓身亡，終年31歲，震驚全球，大批粉絲湧入事發地點燭光、獻花哀悼，現場啜泣聲不斷。曾經跟連恩合作的CP查理痛心追悼：「不敢相信你已經走了！」名媛芭黎絲希爾頓也發文向連恩的家人致哀。美國歌手CP查理（Charlie Puth）2017年為連恩譜寫歌曲〈Bedroom Floor〉，收錄在連恩首張個人專輯，才剛新婚的CP查理，在IG限時動態以黑底白字寫下：「我現在非常震驚！連恩對我總是非常友善。他是我很早就合作過的大牌藝人之一。我不敢相信他已經走了...」並上傳一段兩人過去開心互動的短片，「我現在非常難過，希望他安息。」美國話題女王芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）在X悼念連恩：「非常難過聽到連恩潘恩過世的消息，向他的家人、親友送上愛和慰問，安息吧！我的朋友。」附上落淚、雙手合十等表情符號。布宜諾斯艾利斯警方表示，飯店經理報案聲稱一名男性疑似吸毒或酒醉，在房間內大吵大鬧，具有攻擊性，接著該男子從飯店3樓陽台摔至地面，被人發現時傷勢相當嚴重，已經沒有生命跡象，而死者確認身分為連恩。此前，連恩和女友卡西迪（Kate Cassidy）9月30日抵達阿根廷度假，女方本月14日先行離開。一世代2010年從英國選秀節目《The X Factor》發跡，成員有哈利斯泰爾（Harry Styles）、贊恩馬里克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、連恩潘恩（Liam Payne）及路易湯林森（Louis Tomlinson），至今發行5張專輯、舉行4次世界巡演，獲獎無數，當年風靡全球萬千少女。不過一世代2015年宣布將於隔年休團，暫停所有活動，成員贊恩、哈利依序單飛推出個人音樂作品，連恩也在2019年12月6日發行個人首張專輯《LP1》，2016年，23歲連恩和大10歲女歌手雪莉兒（Cheryl）交往，「姐弟戀」發展迅速，女方不久宣布懷孕，2017產下一名兒子，隔年，兩人宣布分手，如今連恩驟然離世，獨留7歲兒子，令人不勝唏噓。國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）