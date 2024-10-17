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台積電今（17）日召開法說會，公布Q3財報，同時也釋出Q4財測，預期Q4營收，以美金計算，約會落在261億元至269億元之間，以中間值換算，將季增約13％，續創新高。台積電董事長魏哲家表示，由於強勁AI需求，全年會有接近30％的營收成長。資深副總經理暨財務長黃仁昭表示，受惠更高的產能利用率與成本改善效益，以1美元兌32元新台幣計算，台積電預期Q4毛利率約落在57％至59％之間，較Q3季增加0.2個百分點；營利率約落在46.5％至48.5％。針對全年營收展望，魏哲家指出，由於強勁AI需求，帶動整體產能利用率提升，全年會有接近30％的營收成長。台積電今年資本支出仍維持略高於300億美元的目標，目前尚無2025年資本支出規劃，不過，明年是健康成長一年，資本支出有機會比今年高。此外，魏哲家也強調，台積電將繼續在美國半導體產業中扮演關鍵和不可或缺的角色。台積電Q3季財報，合併營收約新台幣7596億9千萬元，稅後純益約新台幣3252億6千萬元，Q3毛利率飆57.8％，每股稅後盈餘12.54元創新高，優於法人預期；Q3營業利益率為47.5%，稅後純益率則為42.8%。黃仁昭表示，台積電今年Q3的業績受惠於智慧型手機和AI相關應用對公司領先業界的3奈米和5奈米技術的強勁需求，預期Q4業績將繼續得益於市場對台積電先進製程技術的強勁需求。