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▲高市府教育局長吳立森(左)與導演李靖惠均到場參與「愛子歸來」電影觀賞會。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局於16日晚上7時在在喜樂時代影城舉辦「愛子歸來」電影觀賞會，邀請各教育、公益團體與學校校長、老師們等120人參與，教育局長吳立森、導演李靖惠等人均到場，並舉辦映後座談。吳立森表示，影片傳達愛的力量，特別是身處逆境中掙扎的孩子們，從影片中感受關懷與支持，重拾對生命的熱情與希望，希望藉此鼓勵更多學校與團體，邀請教師與學生共同觀賞。「愛子歸來」紀錄片以真實故事為背景，以長年寫信給獄中受刑人的楊媽媽為主軸，既關於受困高牆內、看不見未來的華裔受刑人，如何與楊媽媽從陌生到情同親人，也關於楊媽媽與自己孫女的情感連結。「牆」在這部片中不只指涉監獄，更是國籍、世代、人際、心靈等無形藩籬，同時聆聽李靖惠導演的分享，聽她如何用愛與熱情，跨越任何形式的高牆阻隔，打開任何一扇緊閉的心扉，為片中冰雪覆蓋的世界注入暖流。導演李靖惠是第一位獲得亞洲電影基金會亞洲紀錄片連線獎助台灣導演，也是台北市電影委員會推薦傑出台灣導演，擁有豐富的國際獲獎經歷，專注於探討女性、長者、家庭與遷移議題。《愛子歸來》將於11月1日全台感動獻映，李靖惠表示，希望社會各界，透過共同觀賞，激發出更多關於生命教育的討論與思考。