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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（17）日在美國職棒大聯盟國聯分區冠軍戰G3，對紐約大都會敲出3分砲，個人單場4打數1安打、貢獻3打點，幫助道奇隊以2：1領先。賽後道奇主帥Dave Roberts直言大谷的這一發全壘打對球隊來說有兩大益處，一是讓大谷自己找回自信，另一點則是節省了球隊的牛棚。道奇隊這一場比賽前7局打完取得了4：0領先，比數還存在一棒可以追平的範圍內，但8局上大谷翔平在兩人在壘時開轟，一棒將分差拉開到7：0，也基本上底定了勝負。賽後，總教練Roberts談到大谷翔平的這一發全壘打時說道：「這對翔平重新找回自信很重要，這是第一點。」自第一戰的第3打席以來，大谷翔平已經連續11次打擊，沒有敲出安打了。「其次，我們不必讓Blake Treinen再投一局，也不必使用Evan Phillips 或Daniel Hudson，可以直接讓Ben Casparius 投了兩局（收尾）。這是一個漫長的系列賽。」Roberts直言大谷這一轟讓兩隊提早收工，他們也節省了很多牛棚戰力，這在一個系列賽中相當重要。還要在兩場比賽拿下勝利才能夠打進世界大賽，Roberts沒有因為這一場勝利而放鬆，他很確信自家球員也是，他稱之後兩戰會全力以赴搶勝，也強調「球員們都很專注。」明白我有工作要做。」