日本資深演員西田敏行出道多年，橫跨電視、電影及舞台劇，拿過多項演技獎項。豈料今（17）日被發現在家中過世，享壽76歲。而西田敏行本月8日才出席《派遣女醫X》記者會，如今卻天人永隔，讓許多粉絲都相當不捨。
西田敏行臥倒家中！9天前才出席《派遣女醫X》記者會
根據日媒報導，西田敏行今日早上被發現臥倒家中，警方到場時已無生命跡象，初步推測為病逝，詳細死因仍待警方進一步調查。
西田敏行從《派遣女醫X》第２季開始參與，他在劇中飾演腹黑外科院長「蛭間重勝」一角令觀眾印象深刻。而本月8日，西田敏行才出席劇場版《派遣女醫X》電影殺青記者會，當天看起來氣色頗好，沒想到相隔9日卻傳出死訊，記者會上的模樣也成了他最後身影，令大批影迷感到難以置信。
米倉涼子曬合照悼念！悲痛發聲：2天前才說過話
而《派遣女醫》女主角米倉涼子得知噩耗後，也在IG發出2人先前聚餐的合照，悲痛寫下：「突然得知西田去世的噩耗，驚訝到不知該說什麼，2天前才說『照片會登出來！』實在太傷心、太傷心了，現在還無法置信。」
西田敏行小檔案
生 日：1947年11月4日
過 世：2024年10月17日（76歳）
身 高：168cm
體 重：75kg
配 偶：圈外人
子 女：2女
代表作：
電視劇
《八代將軍吉宗》
《葵德川三代》
《白色巨塔》
《虎與龍》
《八重之櫻》
電影
《釣魚迷日記》
《敦煌》
《學校》
《鬼壓床了沒》
綜藝節目
《偵探！Knight Scoop》
《人生的樂園》
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根據日媒報導，西田敏行今日早上被發現臥倒家中，警方到場時已無生命跡象，初步推測為病逝，詳細死因仍待警方進一步調查。
西田敏行從《派遣女醫X》第２季開始參與，他在劇中飾演腹黑外科院長「蛭間重勝」一角令觀眾印象深刻。而本月8日，西田敏行才出席劇場版《派遣女醫X》電影殺青記者會，當天看起來氣色頗好，沒想到相隔9日卻傳出死訊，記者會上的模樣也成了他最後身影，令大批影迷感到難以置信。
米倉涼子曬合照悼念！悲痛發聲：2天前才說過話
而《派遣女醫》女主角米倉涼子得知噩耗後，也在IG發出2人先前聚餐的合照，悲痛寫下：「突然得知西田去世的噩耗，驚訝到不知該說什麼，2天前才說『照片會登出來！』實在太傷心、太傷心了，現在還無法置信。」
西田敏行小檔案
生 日：1947年11月4日
過 世：2024年10月17日（76歳）
身 高：168cm
體 重：75kg
配 偶：圈外人
子 女：2女
代表作：
電視劇
《八代將軍吉宗》
《葵德川三代》
《白色巨塔》
《虎與龍》
《八重之櫻》
電影
《釣魚迷日記》
《敦煌》
《學校》
《鬼壓床了沒》
綜藝節目
《偵探！Knight Scoop》
《人生的樂園》