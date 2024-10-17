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交通部昨（16）日傍晚緊急通知消基會與相關團體，訂於今（17）日上午召開外送運價會議說明草案，但消基會不滿通知太臨時拒絕出席，今日會議前半小時，交通部臨時通知會議取消，也讓許多工會成員大老遠從中南部北上卻撲了空。交通部近日預告修正外送平台機車運送運價修正法規草案，期盼將外送定價透明化，保障民眾利益最大化，在預告期間蒐集的意見，交通部會再交由公路局再邀請包括消費者團體、外送員團體及業者各方再逐一細部討論修正，以確實更能保障消費權益為前提目標。不過昨天17時許，交通部才邀集相關單位通知今日上午將召開說明會，引發消基會不滿，消基會批評，昨日下午下班前的5點10分收到交通部的電子公文，傳達要在隔日上午10點要開「機車貨運運價修正草案說明會議」，消基會對主管機關交通部如此倉促且不尊重的行為，表達不滿與遺憾。消基會指出，一個周延的外送平台運送新興行業運價政策，必須要在產官學與消費者團體充分討論之後，形成共識，方能形成健全可行的政策，交通部本應慎重其事，如今卻反其道而行，以如此草率、急就章、突襲式的方式召開本次會議，沒留下適當時空可讓各方代表充分準備及協調可出席的代表人選，誠不知交通部真有召開會議及解決爭議的誠意，或根本是刻意要讓消費者代表無法推派代表出席下，形式地走完其行政程序。台中市外送平台服務產業工會發言人蘇柏豪接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，昨天工會與消基會同一時間接獲會議通知，今天工會已北上，才接獲會議取消，下次會議時間遙遙無期，也認為消基會態度並沒有想要把事情談清楚，不滿第一時間消基會並未表示不出席，讓工會成員北上後才被通知會議取消。消基會秘書長陳雅萍接受《NOWnews今日新聞》採訪則強調，昨天接近下班時間才收到會議通知，消基會沒有時間充分準備表達意見，並認為交通部仍可針對工會先溝通，針對消費者意見再另開會議。陳雅萍認為，本次通知會議時間倉促，像是走一個形式讓消費者代表出席，避免成為橡皮圖章，因此消基會選擇不出席，目前也尚不知道下次會議時間。對此，交通部公路局說明，會議準備過於倉促，導致各界準備時間不足，未事先提供會議資料使相關單位無法充分應對會議，過程中缺少溝通緩衝，多方沒有足夠時間協調，恐影響會議品質，造成消基會等單位困擾，公路局深感歉意。公路局指出，原訂今日會議已先作取消，後續會積極與消基會等相關單位溝通適當時間，將於近日擇期再召開會議，讓外送業者、消費者代表與專家學者能充分表達意見，使外送機車運價機制更加完善及全面。公路局表示，目前預告法規草案係為訂定外送機車運價之法令依據，未來法規修正完成後，尚需經運價審查程序，由直轄市、縣(市)同業公會及相關之工會因應各地不同成本，共同擬訂運價，公路局亦建立消基會、外送平台、外送員工會三方平台會同地方政府共同審查。