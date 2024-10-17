日本全家必吃經典甜點「
舒芙蕾布丁」年銷量破千萬，而台灣全家也瞄準這款甜點商機，將原材料及配方進行升級，推出全新「滿滿布丁聖代杯」和「 起司舒芙蕾布丁」兩款甜點，名店級美味程度， 不知不覺就會掃掉一整杯，並且即日起至29日前，購買minimore甜點任選二件69折，絕對是嚐鮮不容錯過的好機會。
2018年日本全家便利商店推出第一款「舒芙蕾布丁」，
以蓬鬆口感的舒芙蕾搭配入口即化的布丁，上市不到一年銷量隨即突破1000萬份以上。現在台灣全家明星甜點品牌minimore獲得日本技術指導。針對「 舒芙蕾布丁」系列的蛋糕、布丁用料及製程進行復刻與升級， 推出全新「滿滿布丁聖代杯」和「起司舒芙蕾布丁」新品，不論口感與風味均由日本全家技術團隊嚴格把關。
minimore「滿滿布丁聖代杯」（售價69元）：將焦糖凍與絲滑布丁層層堆疊，頂部再放上一顆完整的布丁，
每一口都吃的到香濃多層次布丁，讓布丁愛好者為之讚嘆，即起於全台全家正式開賣。
「
起司舒芙蕾布丁」（售價65元）：則以濃郁的卡士達布丁搭配焦糖， 再覆蓋蓬鬆綿密的起司舒芙蕾， 入口瞬間濃厚的起司香氣和焦糖布丁完美融合，讓人難以抗拒，10月23日全家門市正式開賣。
美味不止於此，全家minimore更與法國土爾巧克力大師賽冠軍師傅陳星緯，聯手開發專業甜點，結合天母40年名店「全統西點」深厚烘焙底蘊和旅法八年甜點技術鑽研，推出「可可雲朵慕斯蛋糕」與「德式布丁塔」兩款全新甜點。
此外，7-11觀察到MZ世代（指1981年至2010年出生）消費者喜歡大份量且有創意的食物，御飯糰推出驚喜新口味，挑戰「飯加麵」的獨特吃法，首度開發「秘製炸醬麵新極大飯糰」（49元），將全民熟悉的炸醬麵做成內餡，一口咬下有鹹香豆瓣醬和泡麵，不只口感特別、也很飽足。
除了創新飯糰，今（16）日起開賣「椒鹽大雞排便當」，售價119元，10月16日至10月29日憑OPENPOINT 1點特價109元。而在近80間7-11門市限定販售的「哈燒專櫃」，10月16日至10月22日限時7天，推出蜜汁大雞排2件99元優惠，等於一片雞排只要50元。7-11哈燒專櫃門市查詢（點此看）
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minimore「滿滿布丁聖代杯」（售價69元）：將焦糖凍與絲滑布丁層層堆疊，頂部再放上一顆完整的布丁，
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美味不止於此，全家minimore更與法國土爾巧克力大師賽冠軍師傅陳星緯，聯手開發專業甜點，結合天母40年名店「全統西點」深厚烘焙底蘊和旅法八年甜點技術鑽研，推出「可可雲朵慕斯蛋糕」與「德式布丁塔」兩款全新甜點。
此外，7-11觀察到MZ世代（指1981年至2010年出生）消費者喜歡大份量且有創意的食物，御飯糰推出驚喜新口味，挑戰「飯加麵」的獨特吃法，首度開發「秘製炸醬麵新極大飯糰」（49元），將全民熟悉的炸醬麵做成內餡，一口咬下有鹹香豆瓣醬和泡麵，不只口感特別、也很飽足。
除了創新飯糰，今（16）日起開賣「椒鹽大雞排便當」，售價119元，10月16日至10月29日憑OPENPOINT 1點特價109元。而在近80間7-11門市限定販售的「哈燒專櫃」，10月16日至10月22日限時7天，推出蜜汁大雞排2件99元優惠，等於一片雞排只要50元。7-11哈燒專櫃門市查詢（點此看）