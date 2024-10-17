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美國總統大選將於11月5日進行，各州陸續展開提早投票作業，共和黨籍前總統川普（Donald Trump）與民主黨籍現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）進入最後階段，頻頻上節目爭取支持，川普週二則福斯新聞頻道的節目上，一段自稱為「體外人工受精之父」的發言，意外讓賀錦麗以及民主黨陣營逮到機會反擊。川普週二在福斯新聞頻道主持人福克納(Harris Faulkner)主持的活動上，面對滿場女性觀眾，試圖拉攏女性選票，在先前的民調，已登記選民之中，有49%女性選擇支持賀錦麗，支持川普的為40%，兩人在女性選票上有極大差異，且女性生育權議題上，也是共和黨的軟肋。未料，川普在搖擺州喬治亞州舉行的這場活動上，自稱為「體外人工受精之父」，他表示，「我們真的是體外人工受精(IVF)黨，我們一直都想要體外受精，但民主黨在這項議題上攻擊我們，我們比他們還更支持體外受精，投入的心力比他們更多，我們完全支持。」不過針對川普的說法，賀錦麗於週二晚間也在社群發文質疑，川普的行為對美國婦女和家庭非常有害，並指墮胎禁令已經危及美國各州的墮胎機會，她也批評川普的說法很奇怪，並稱川普應該對美國墮胎權的情況承擔責任。川普在體外受精問題上，已經多次改變立場，試圖在這棘手的生殖健康議題上，既想贏得福音派共和黨人支持，又想討女性歡心。但是這次這番言論，很可能讓那些反對體外受精的福音派女性選民因此疏遠川普，而她們正是川普團隊贏得選舉迫切需要的關鍵投票群。川普的對手、民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)隨即上社交平台X發文寫道：「川普稱自己為『體外受精之父』。他到底在說什麼啊？他的墮胎禁令將危害全國各州的墮胎機會，且他自家的黨綱就可能完全終止體外受精。」民主黨在整個選舉期間皆把墮胎禁令緊扣在川普身上，賀錦麗批評，川普的行為對美國婦女和家庭非常有害，墮胎禁令危及全美婦女。川普這段說法，就連自家陣營似乎也不買單，共和黨顧問馬爾(Liz Mair)質疑，「他一直在說一些讓那些強烈反墮胎者，愈來愈沒理由投票給他的言論」；事後，川普競選發言人李威特（Karoline Leavitt）也連忙對保守派支持者緩頰，「這是川普在熱情回答問題時開的玩笑，他強烈支持婦女和家庭廣泛獲得生育治療」。