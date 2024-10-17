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為提升企業因應未來國際減碳趨勢，進行碳資訊揭露的專業能力，台南市政府經濟發展局自今(17)日起連兩天在南台灣創新園區舉辦「製造業ISO 14067碳足跡管理與計算基礎課程工作坊」，為協助企業培養內部碳足跡管理人員，市長黃偉哲表示，近年來積極推動低碳技術與創新的應用，為在地企業提供各方面的支持，並引導傳統產業低碳轉型，逐步開啟綠色市場商機。黃偉哲表示，我國屬出口導向之經濟型態，隨著聯合國氣候公約 (UNFCC) 減碳宣告，各國市場已開始採取更積極的措施來減緩氣候變遷的衝擊。總統賴清德更在今 (113) 年世界地球日宣告，我國將推動五大淨零轉型策略，顯示淨零排放已是我國產業經營無可避免的課題。經濟發展局指出，該局深切了解在地企業面對減碳議題時的焦慮，因此，今年度起與金屬中心及中衛中心合作，鏈結南台灣紡織研發、台灣汽機車研發暨策略、台灣生技產業、台灣流行時尚產業、台灣綠色科技及台灣精密機械暨模具等，六大在地產業聯盟共同執行的碳足跡管理培訓課程。經發局也期望透過產業聯盟由上而下的方式，帶動相關聯盟業者能充分學習碳足跡知識與計算方法，協助業者在面臨國際市場對產品碳資訊揭露的要求下，建構充足的因應能力，持續保持競爭優勢。「製造業ISO 14067碳足跡管理與計算基礎課程工作坊」主要是使企業熟悉ISO14067標準，掌握碳足跡量化計算之方法，進而讓產業掌握「知碳、計碳、減碳」等知識與手法，以利接軌國際趨勢。