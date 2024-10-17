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▲根據《司法院全球資訊網》資料顯示，汪小菲所被拍賣的車為ASTON MARTIN（奧斯頓·馬丁）旗下的雙人座轎車，市價約1680萬，目前還剩近500萬價值，不過目前一輪競拍後，因未達底價最終流標。（圖／司法院全球資訊網）

▲汪小菲的母親張蘭（右圖左）直到兒子已另娶新妻，依然對時常對大S口出惡言、造謠，並拿新兒媳「拉踩」大S，連中國網友都看不下去。（圖／大S、張蘭微博）

女星大S（徐熙媛）與中國富商汪小菲離婚後，雙方徹底撕破臉，即使雙方都已有新歡，但戰火卻仍未消停，彼此間曾多次提起法律訴訟。自大S與現任丈夫具俊曄結婚以來，汪小菲更是開始拖欠、拒絕支付生活費給女方，截至目前已累積超過1200萬的欠款，忍耐數月的大S如今終於出手處理，聲請查獲汪小菲名下資產，台北地院也在今（17日）下午3點將汪小菲的市價1680萬的愛車ASTON MARTIN進行法拍，不過最終因未達底價流標。大S與汪小菲在2021年透過律師，在法官的調解下「和平」離婚，離婚之際也談好贍養費、房貸、子女扶養權等問題。不料隔年大S與睽違十多年的戀人具俊曄舊情復燃直接閃婚後，汪小菲就變掛，開始拒絕支付任何費用。男方拒絕履行契約後，大S聲請法院強制執行獲准，今日下午法院也將汪小菲市值1680萬的愛車進行了第一波拍賣。根據《司法院全球資訊網》資料顯示，汪小菲所被拍賣的車為ASTON MARTIN（奧斯頓·馬丁）旗下的雙人座轎車，雖然許久未使用導致積灰嚴重、電瓶沒電，但目前仍有近500萬價值。今天下午2時30分起，台北法院也將轎車停放在門口公開展示，3點開始競拍，競拍的保證金為125萬元，不過經過稍早的拍賣程序後，即使有民眾喊價150萬，卻還是因未達底價流標。兩人離婚後紛爭持續不斷，汪小菲的母親張蘭直到兒子已另娶新妻，依然對時常對大S口出惡言、造謠，並拿新兒媳「拉踩」大S，三天兩頭因辱罵言論登上微博熱搜，就連中國網友也看不下去，紛紛跳出來維護大S：「倒八輩子霉攤上這對母子」、「張蘭、汪小菲能不能自己一個微博，真得不想看到他們的破事」、「大S掏了這麼多錢給汪小菲她都沒算清了，一個富商怎麼好意思繼續吸前妻的血！」、「人家女方都結婚了還在造謠她婚內出軌。」