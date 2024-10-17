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▲統一發票113年7月、8月中獎號碼一次看，本期一共有17張千萬大獎開出。（圖/NOWnews社群中心製表）

▲有人使用外送平台「foodpanda」，僅花費4元外送費發票就中1000萬元，獎落台北市信義區。（foodpanda提供）

▲7-11在7、8月統一發票開出四張千萬大獎，有人僅花費35元發票就中1000萬元。（圖／記者葉政勳攝）

▲嘉義市「嘟嘟房嘉義杭州2站」有民眾花費100元停車，發票在7、8月中1000萬特別獎。（示意圖／Pixabay ）

▲7月、8月統一發票一共開出17張千萬大獎，中獎明細、店家地址、店家名稱一次看。（圖/財政部官網）

統一發票7、8月中獎清冊出爐！本期最終開出17張1000萬大獎以及15張200萬元大獎，其中在台北市有人用外送平台以4元外送費發票，就中了1000萬大獎；另外嘉義則有人花100元停車，發票也幸運中1000萬大獎！同期統一發票號碼與上列號碼相同者同期統一發票號碼與上列號碼相同者同期統一發票號碼與上列號碼相同者📍應用程式33元台北市信義區｜App Store📍食品200元台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物📍電信服務費698元台北市內湖區瑞光路468號5樓｜遠傳電信📍飲品99元桃園市大溪區員林路1段168號｜自由聯盟生鮮超市📍菸品等共416元桃園市桃園區民族路204號1樓｜OK mart📍22900元商品桃園市八德區介壽路1段728號地下1樓｜家樂福📍飲品等共105元新北市新莊區中央路287號1樓｜7-11📍菸品110元宜蘭縣五結鄉五結路2段393號1樓｜7-11📍菸品100元苗栗縣竹南鎮延平路63巷1號1樓｜7-11📍汽油987元苗栗縣竹南鎮中正路120號｜中油CPC📍食品等共339元嘉義縣朴子市嘉朴路西段9號｜全聯福利中心📍食品等共213元高雄市三民區建國三路11號1樓｜漢堡王📍飲品135元高雄市鳳山區鳳林路13號1樓｜白巷子以上就是7、8月統一發票1000萬中獎的17張發票啦！