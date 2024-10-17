統一發票7、8月中獎清冊出爐！本期最終開出17張1000萬大獎以及15張200萬元大獎，其中在台北市有人用外送平台以4元外送費發票，就中了1000萬大獎；另外嘉義則有人花100元停車，發票也幸運中1000萬大獎！《NOWnews》也特別整理7、8月發票17張千萬大獎清單、消費明細、消費地址門市等資訊，讓讀者一文確認自己是否是千萬幸運兒！
根據財政部日前公布7、8月中獎清冊顯示，最特別的一名得主是使用外送平台「foodpanda」，僅花費4元發票就中了1000萬大獎，獎落台北市；另外，也有1000萬得主在嘉義市「寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義杭州站」，停車花費100元就中1000萬，非常的幸運。
🟡7、8月統一發票中獎號碼一次看
📍特別獎號碼：38039158
同期統一發票號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📍特獎號碼：08276859
同期統一發票號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📍頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
🟡7、8月統一發票1000萬大獎發票整理
📍應用程式33元
台北市信義區｜App Store
📍外送費4元
台北市信義區忠孝東路4段555號14樓｜foodpanda
📍食品200元
台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物
📍電信服務費698元
台北市內湖區瑞光路468號5樓｜遠傳電信
📍飲品99元
桃園市大溪區員林路1段168號｜自由聯盟生鮮超市
📍菸品等共416元
桃園市桃園區民族路204號1樓｜OK mart
📍食品35元
桃園市龜山區萬壽路1段156號1樓｜7-11
📍22900元商品
桃園市八德區介壽路1段728號地下1樓｜家樂福
📍飲品等共105元
新北市新莊區中央路287號1樓｜7-11
📍菸品110元
宜蘭縣五結鄉五結路2段393號1樓｜7-11
📍食品35元
台中市南屯區南屯路2段159號｜全家便利商店
📍菸品100元
苗栗縣竹南鎮延平路63巷1號1樓｜7-11
📍汽油987元
苗栗縣竹南鎮中正路120號｜中油CPC
📍停車費100元
嘉義市西區杭州三街69號旁停車場｜嘟嘟房嘉義杭州2站
📍食品等共339元
嘉義縣朴子市嘉朴路西段9號｜全聯福利中心
📍食品等共213元
高雄市三民區建國三路11號1樓｜漢堡王
📍飲品135元
高雄市鳳山區鳳林路13號1樓｜白巷子
以上就是7、8月統一發票1000萬中獎的17張發票啦！財政部國稅局也提醒民眾，如果有中獎的民眾，一定要把握兌獎時間，本期兌獎時間到明年的1月6日止，要在期限內至指定銀行完成兌獎，逾期就無法兌領獎金哦！
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🟡7、8月統一發票中獎號碼一次看
📍特別獎號碼：38039158
同期統一發票號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📍特獎號碼：08276859
同期統一發票號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📍頭獎號碼：32110911、84289408、13446901
同期統一發票號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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📍應用程式33元
台北市信義區｜App Store
📍外送費4元
台北市信義區忠孝東路4段555號14樓｜foodpanda
📍食品200元
台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物
📍電信服務費698元
台北市內湖區瑞光路468號5樓｜遠傳電信
📍飲品99元
桃園市大溪區員林路1段168號｜自由聯盟生鮮超市
📍菸品等共416元
桃園市桃園區民族路204號1樓｜OK mart
📍食品35元
桃園市龜山區萬壽路1段156號1樓｜7-11
📍22900元商品
桃園市八德區介壽路1段728號地下1樓｜家樂福
📍飲品等共105元
新北市新莊區中央路287號1樓｜7-11
📍菸品110元
宜蘭縣五結鄉五結路2段393號1樓｜7-11
📍食品35元
台中市南屯區南屯路2段159號｜全家便利商店
📍菸品100元
苗栗縣竹南鎮延平路63巷1號1樓｜7-11
📍汽油987元
苗栗縣竹南鎮中正路120號｜中油CPC
📍停車費100元
嘉義市西區杭州三街69號旁停車場｜嘟嘟房嘉義杭州2站
📍食品等共339元
嘉義縣朴子市嘉朴路西段9號｜全聯福利中心
📍食品等共213元
高雄市三民區建國三路11號1樓｜漢堡王
📍飲品135元
高雄市鳳山區鳳林路13號1樓｜白巷子
以上就是7、8月統一發票1000萬中獎的17張發票啦！財政部國稅局也提醒民眾，如果有中獎的民眾，一定要把握兌獎時間，本期兌獎時間到明年的1月6日止，要在期限內至指定銀行完成兌獎，逾期就無法兌領獎金哦！