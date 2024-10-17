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曾莞婷今年6月才剛接下TVBS節目《小姐姐請回答》主持棒，外界一度猜測此舉是取代藍心湄《女人我最大》的週五時段。曾莞婷當時還在開播記者會上否認「擠掉」藍心湄的說法，然而節目播出短短4個月，就傳出因為收視不如預期，已於近日停播的消息，《NOWnews今日新聞》傳訊詢問TVBS製作單位，證實此訊為實，節目確定將在11月15日起停播。由B2製作的《小姐姐請回答》於6月正式上檔，每週五晚間9點在TVBS播出。據悉電視台當時因藍心湄主持的《女人我最大》收視不如預期，便邀請曾莞婷主持《小姐姐請回答》作為新的嘗試。對於外界質疑「取代藍心湄」，曾莞婷表示藍心湄的地位無可撼動，有透過朋友向對方打過招呼，並還否認主持費過高的傳聞，幽默回應「可能是工作人員拿得太多了」。然而根據《鏡週刊》報導，節目播出4個月以來，《小姐姐請回答》的收視表現始終未能達到預期，在近日錄製完最後一集後便悄然結束。經《NOWnews今日新聞》進一步詢問，TVBS方面證實《小姐姐請回答》將於11月15日起停播，節目方表示節目調整是根據市場與觀眾收視習慣的變化，做出的機動性策略決策，感謝觀眾一直以來的支持與喜愛。