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▲高雄城市書展結合喜樂時代影城，將推出耳目一新的閱讀活動。（圖／高市圖提供）

「2024高雄城市書展─字在讀取中 Now Loading」將於11月9日起跑，為期三周的活動，有港灣書展、草地市集、質感講座、迷你沙龍、國際講座等，特別的是，今年高雄市立圖書館攜手二期文創會館共同打造不一樣的體感閱讀空間，結合方陣聯合科技沉浸式體驗劇場、T3 Bistro沉浸式餐酒館以及喜樂時代影城，將推出耳目一新的閱讀活動，歡迎民眾把握機會報名參加。為了讓高雄民眾感受到科幻下的台灣味，11月9日將於「高雄城市書展」開幕首周，於喜樂時代影城播映台語版且上有台文字幕的《八戒：決戰未來》。另外《為我辦一場西式的喪禮》入選高雄有影編劇駐市計畫，以黑色喜劇特質來描述青春成長故事，11月23日在書展期間亦能看見，導演游翰庭本人也將前來映前分享。11月9日高雄唯一喜劇品牌「喜劇開港」將在T3 Bistro沉浸式餐酒館帶來一連串現場喜劇演出，23日由高雄美食作家郭銘哲帶來講座。此外，高市圖攜手方陣聯合科技推出10場說故事活動，透過沉浸式劇院整合投影機、LED牆、互動裝置、體感特效等硬體設施，滿足觀眾在視覺、聲音和觸覺上的感官體驗，親子可以在不同的情境轉換下聽著《企鵝旅館》、《海龜與海》、《天使的藍眼淚》等故事。高雄市立圖書館館長李金鴦表示，高雄城市書展邁進第三屆，三年來與文創共構會館的合作形式愈趨多元，書展期間各項活動有講座、劇場、電影院、攝影棚等相關結合，將吸收知識轉變為讀者與經典的作品的雙向交流，讓閱讀晉升為五感體驗。即日起民眾可於高雄城市書展官網瀏覽活動。