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▲首爾警察廳廳長金光浩（圖中），今日一審獲判無罪。（圖／美聯社／達志影像）

韓國首爾鬧區梨泰院在2022年萬聖節活動時，爆發大規模踩踏事件，最終造成159人死亡。歷經一年多的調查後，首爾檢方今年1月以業務過失致死罪名起訴首爾警察廳廳長金光浩（Kim Kwang-ho），而今（17）日一審判決出爐，首爾西部地方法院判金光浩無罪。對此結果，梨泰院受害人家屬怒轟無法接受。根據《韓聯社》報導，法院認為在梨泰院踩踏事故中，警方的應對未符民眾期待，但僅憑檢方提交的證據，難以認定踩踏事故的發生或事態進一步擴大與金光浩的工作過失之間存在因果關係。法院表示，從警方提交的相關事前安全應對的報告等評估來看，很難認定金光浩能夠預判當天人群聚集的數量將大到導致踩踏事故發生。法院指出，金光浩在萬聖節前曾指示有關人員檢查現場秩序並制定安全對策，並在事發後指示緊急調派警力趕赴現場應對等等，故同樣難以認定因其工作過失從而導致事態進一步擴大。除了金光浩，另2名遭起訴的首爾警察廳課長與小隊長，法院也認定無罪。和判金光浩無罪的理由一樣，法院認為難以認定事故發生或事態擴大與2人工作過失之間存在因果關係。對此，梨泰院事故受害者家屬受協議會與梨泰案事故市民對策會議表示，無法接受判決結果並敦促檢方上訴。家屬們痛批法院判決「背叛了司法機關的使命」，對法律消極解釋，進而讓事故責任人獲得免責的豁免權，讓受害者的權利再次受到侵犯，讓國家錯失一次反思與改革的機會。