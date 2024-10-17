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根據《財訊》雙週刊報導，距離美國總統大選投票日，只剩不到1個月，被視為共和黨總統候選人川普勝選機率指標的「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）股價，近期大幅反彈，3週累計漲幅直逼150％，在公司基本面未傳出利多消息的情況下，市場認為，似乎與數個博弈網站看好川普可望當選有關。上個月股價一度跌至12.15美元，較高點重挫逾8成的「川普媒體與科技集團」，最近突然止跌回升，昨（14）日股價大漲逾18％，收在29.95美元。「川普媒體與科技集團」是川普旗下社群媒體Truth Social的母公司，向來被看作「純度最高」的川普概念股，也是本次美國總統大選，市場觀察選情變化的重要風向球之一。川普於首場電視辯論中強壓現任總統拜登，之後又在賓州造勢活動上躲過槍擊，使其聲勢看漲；然而，在拜登放棄爭取連任，民主黨改推現任副總統賀錦麗出征後，原本較占優勢的川普，開始面臨挑戰，與賀錦麗的民調持續呈現拉鋸，「川普媒體與科技集團」股價也隨之走跌。不過，最近「川普媒體與科技集團」股價大漲，被解讀為選情出現變化的跡象。由於「川普媒體與科技集團」並未推出令人耳目一新的產品或服務，沒有優於預期的營收、獲利，也未獲得華爾街分析師肯定；因此，市場研判，這檔股票止跌反彈的主因，或許是投資人認為，川普有機會贏得大選。研究資本市場40年的佛羅里達大學金融學教授里特（Jay Ritter）指出，自9月23日以來，「川普媒體與科技集團」股價累計大漲逾1倍，表現「令人震驚」，反映了市場對於誰能勝選的預期，從PredictIt等博弈網站可看出，賀錦麗的優勢已經消失。里特不諱言，市場高估了「川普媒體與科技集團」的價值，因為截至目前，這家公司仍未展現能夠創造獲利的商模。由美國國家廣播公司新聞網（NBC News）最新民調可得知，在受訪登記選民當中，川普和賀錦麗，皆獲得48％的支持率；與前一次調查相比，川普增加了4個百分點，賀錦麗則減少1個百分點。其餘4％的受訪者表示，他們還無法在川普和賀錦麗之間做出決定，也可能不會投票。值得注意的是，《財訊》雙週刊也發現，在前一次調查中，48％受訪者對賀錦麗持正面看法，45％持負面看法；但這次調查顯示，對賀錦麗持正面看法者降至43％，持負面看法者增至49％。為民主黨從事民調工作的霍維特（Jeff Horwitt）直言，時序進入秋季之後，賀錦麗的氣勢出現停滯，「這是場勢均力敵的選戰」。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）延伸閱讀：