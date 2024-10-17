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台積電Q3財報亮眼，Q4展望佳，針對法人對於「AI是否泡沫化」的關切，台積電董事長暨總裁魏哲家喊「AI is Real」，關鍵客戶更曝需求瘋狂且才剛開始，會持續數十年。至於2026年後的長期營運展望，他表示，尚未有具體數字可提供，但可保證接下來的5年也會非常健康。台積電召開法說會，公布第3季財報，也釋出Q4財測展望。Q3毛利、獲利雙豐收，其中，毛利率飆57.8％，Q3每股大賺12.54元，創新高，優於法人預期；Q4預期會更旺，以美金計算，營收預估約會落在261億元至269億元之間，以中間值換算，將季增約13％，續創新高。受惠更高的產能利用率與成本改善效益，以1美元兌32元新台幣計算，台積電預期Q4毛利率約落在57％至59％之間，較Q3季增加0.2個百分點；營利率約落在46.5％至48.5％。資深副總經理暨財務長黃仁昭表示，台積電今年Q3的業績受惠於智慧型手機和AI相關應用對公司領先業界的3奈米和5奈米技術的強勁需求，預期Q4業績將繼續得益於市場對台積電先進製程技術的強勁需求。台積電財報亮眼，魏哲家表示，今年是非常好的一年，無論是台積電或是客戶，都達成了重要的里程碑。法人關切，AI需求是否為真實，還是只是泡泡？他回應「AI is Real」，各家業者與台積電深度合作，「這個需求是真的，且有關鍵客戶表示，現在的需求很瘋狂，且才只是剛開始而已，接下來還會持續數十年！」魏哲家進一步提到，台積電也在內部廠區與研發中使用AI，也受益於AI，對台積公司而言，效率每提高1%，就是10億元的提升。台積電曾預估，2021至2026年營收年複合成長率（CAGR）介於15%至20%，針對2026年後的長期營運展望，魏哲家表示，目前沒有具體數字可提供，但可以保證，接下來5年也會非常健康。