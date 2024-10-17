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▲勇士主帥Steve Kerr透露自己期待Andrew Wiggins與Jonathan Kuminga搭檔2、3號的陣容，新賽季會再次嘗試讓兩人搭配。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA 2024-25賽季即將開打，金州勇士本季希望重新圍繞Stephen Curry打造一支足以爭奪總冠軍的陣容。（圖／美聯社／達志影像）

勇士季前熱身賽5連勝，似曾相識！2021-22年球季勇士八年內奪第四冠，勇士季前熱身賽同樣打出5連勝，勇迷鐵粉心裡肯定難掩喜悅，儘管一切都難以置信，但勇士確實正在「變身」，而且變得非常不同。勇士變身有兩個細節最關鍵：勇士目前有讓勇士教練Steve Kerr非常滿意。「陣容深度雄厚是今年我們最重要武器，也可能是我執教以來最完整陣容，Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga兩人同時先發搭檔攻防兩端打得極具侵略性，兩人都有過人速度和無球跑動，無限換防能力出色，反擊速度和對位防守都打出高強度壓迫」勇士鋒線側翼海深度傲人，Steve Kerr調度用兵更遊刃有餘。熱身賽Moses Moody和Kyle Anderson表現非常出色，三分命中率超過5成，功能性十足，兩人甚至不太吃球權，更多都是在體系內打球，成就體系和團隊戰力。側翼都有，勇士今年球季小球陣容防守有能再拉升，打出兩年前奪冠那種高強度防守和反擊。除了Stephen Curry和Brandin Podziemski兩名主力後衛，Buddy Hield熱身賽已經投出名號，物超所值，他不但，他能扮演隱形殺手，為團隊帶來外線和得分，創造更大空間。，專門死釘對手，外線又穩失誤率極低，多功能性和全能身手簡直樂壞勇士管理階層。Brandin Podziemski起起伏伏經驗太嫩和三分外線不穩定問題不再需要擔心，，Stephen Curry可以專注得分和牽制對手，防守、對位、控球、三分勇士都有足夠深度和選擇。，勇士教練Steve Kerr唯一要憂慮的是「該用10人輪換還是11人輪換」，其次該抉擇的是「要讓誰坐板凳，以免影響團隊和球員打球心態」。幸福來得很快，勇士似乎已經完成爭冠準備。