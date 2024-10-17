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▲蘇先生是首批進場的民眾，不到40分鐘的時間就刷了3萬元，購買皮克敏和薩爾達傳說相關周邊。（圖／記者周淑萍攝）

▲蘇先生購入多組模型、皮克敏原生生物的轉發條玩具。（圖／記者周淑萍攝）

▲李先生覺得有些玩偶比網路上貴1~200元，，但定價還不至於太誇張。（圖／記者周淑萍攝）

▲任天堂台北快閃店設有一區可以免費體驗任天堂遊戲。（圖／記者周淑萍攝）

▲Nintendo Account會員到快閃店進行簽到，就有機會獲得原創貼紙。（圖／記者周淑萍攝）

任天堂台北快閃店今（17）日於台北新光三越信義A9館開幕，預計持續到11月10日，佔地面積大約350坪，規模不輸給寶可夢中心，記者目測推估，應該有近千樣日本空運來台的周邊，其中任天堂老大哥「超級瑪利歐」擺放的區域較大，而粉絲最先搶的反而是「皮克敏」、「薩爾達傳說」和「斯普拉遁」，民眾蘇先生不到40分鐘的時間就掃貨3萬元。除了購買周邊商品，現場還設有免費遊戲試玩區，並可憑Nintendo Account簽到免費領取貼紙。任天堂台北快閃店規模和品項數都相當豐富，就有粉絲認為已經是直逼專賣店等級規格。店內販售的商品以日本的 「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」為主，但不會有台北快閃店的限定商品，要等台灣限定商品可能還是要到明年專賣店開幕才會機會。這次的品項以超級瑪利歐、薩爾達傳說、斯普拉遁、動物森友會、皮克敏為主。雖然一早排隊人潮沒有寶可夢中心開幕時來得熱鬧，但消費力道可絲毫不減，記者觀察到，第一批進入店內的民眾提袋率幾乎是百分百。實際採訪一早7點就到現場的蘇先生，是11點開賣首批進場的民眾，不到40分鐘的時間就刷了3萬元，購買皮克敏和薩爾達傳說相關周邊。其中薩爾達傳說的大師之劍快閃店價格為4500元，市場價已經喊到6500元，讓他覺得很划算，同時還購入多組模型、皮克敏原生生物的轉發條玩具。價格的部分，蘇先生表示，自己事先查過日本官網售價，發現台灣快閃店的價格並沒有日幣直接轉台幣販售，價格大約就是日幣除以4，不會覺得特別貴，所以今天看到喜歡的就都買了。還有民眾李先生，本身是星之卡比的粉絲，儘管家中已經有20多隻星之卡比玩偶，但今天來到快閃店還是繼續再添新成員。同時也買了斯普拉遁玩偶、盲盒、收納盒、貼紙。李先生覺得有些玩偶比網路上貴1~200元，但定價還不至於太誇張。除了商品必搶之外，還有兩項免費的隱藏版服務，首先就是快閃店設有一區可以免費體驗任天堂遊戲，包含今（17）日剛發售的《超級瑪利歐派對 空前盛會》，現場可免費遊玩。另外，如果已經是Nintendo Account的會員，到快閃店進行簽到就有機會獲得原創貼紙，款式隨機贈送，送完為止，每人每日限領一張。