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▲台南市長黃偉哲今天下午特別前往活動現場擔任代言人，邀請高雄民眾把握機會前往購買台南的特色伴手禮。（圖／南市府提供）

▲「四百禮讚 台南物產展」自10月15日起至10月21日於高雄漢神巨蛋購物廣場8樓開展，現場擠滿了來買伴手禮的民眾。（圖／南市府提供）

「四百禮讚 台南物產展」自10月15日起至10月21日於高雄漢神巨蛋購物廣場8樓開展，現場集結近30家台南在地優質伴手禮品牌，將台南豐富的地方元素與美食文化帶到高雄，台南市長黃偉哲今(17)日下午特別前往活動現場擔任代言人，邀請高雄民眾把握機會前往購買台南的特色伴手禮。黃偉哲表示，台南和高雄像兄弟城市一樣，距離只有半小時車程，台南是台灣第一個城市，今年是台南400年，要與高雄的消費者一起分享我們的喜悅，因此特別精挑細選30個攤位，有最厲害且可以與高雄互補的精品，都是非常好吃、好看或好玩的東西，回購率非常高，歡迎大家來參觀台南物產展，保證滿意。南市府經發局也介紹這次的展會內容，特別設置了多項互動體驗活動，包括「府城400抱枕DIY」和「祈福平安鹽袋DIY」，讓參觀者能夠親手製作專屬的紀念品，親身感受台南的傳統與創新魅力。「四百禮讚 台南物產展」展期至10月21日，活動期間規劃多項消費滿額抽獎活動，凡消費滿1500元即可獲得限量的祈福平安鹽一份，消費滿2000元更可參加抽獎，獎品包括Apple iPad、生活小家電及台南特色物產等豐富獎品，消費滿3000元贈送府城400抱枕體驗DIY。另外，今年台南購物節已起跑，活動持續到明年二月，凡在台南消費累計滿50元就有一組抽獎序號，除了月月抽鑽石項鍊、戒指等好禮，還有機會抽中汽車等大獎，另「台灣設計展」等精彩活動將接續登場，竭誠歡迎民眾踴躍參與，一同感受並沉浸於台南400年的文化魅力。