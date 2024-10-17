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▲10月17日晚間將有今年最大滿月登場，符合一般超級滿月的條件，提醒民眾今晚別忘記抬頭賞月。（圖／台北市立天文館提供）

▲週四的超級月亮右上方不遠處，將會出現一顆亮星，是擁有奇特光環的土星，屆時也適合觀賞。（圖／台北市立天文館提供）

今（17）日晚間超級月亮來了！晚間19時26分可以看到2024年度最大的滿月，當超級月亮發生時，月亮會比一般情況「視直徑」增加大約7%，亮度增加約14%，且今晚超級月亮右上方不遠處，將會出現一顆亮星，是擁有奇特光環的土星，不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都相當具有觀賞性，中央氣象署也提醒由於北海岸、東半部有雲團遮蔽，西半部看到滿月機率較高。今（17）日晚間不僅是2024年度最大滿月，也符合一般超級滿月的條件，是不可錯過的美景！中央氣象署也在臉書粉專「報天文 - 中央氣象署」預告「提醒民眾今晚別忘記抬頭賞月。本次滿月剛好發生在月球過近地點後近10個小時35分鐘，因相對距離月球比較近，所以月面看起來覺得比較大，滿月時月球距離地球約35萬7367.26公里 ，月面視直徑約為33.43角分，相較2月24日年度最小滿月，視直徑大了約13%。今（17）日雖因東北風減弱水氣減少，不過迎風面北海岸、東半部仍有雲團遮蔽，月亮有機會遭到部分雲團遮蔽，而西半部白天水氣逐漸減少，若午後雷陣雨持續時間不長，今日晚間看到完整滿月的機率較高。台北市立天文館研究組技佐許晉翊指出，超級月亮是近年來西方非天文專業的流行名詞，指「朔或滿月」時，月亮位於近地點附近的情況，，當超級月亮發生時，月亮會比一般情況「視直徑」增加大約7%，亮度增加約14%，不管是以裸眼或是用望遠鏡觀看都更具觀賞性。此外，週四的，與最大滿月相互輝映，使週四成為今年最美的賞月夜，台北市立天文館當晚7時至8時，也將舉辦「最大滿月天文快閃」活動，將平時只在天文臺內使用的專業望遠鏡，移至國父紀念館映池旁的西側廣場，提供民眾觀賞及拍攝月球和土星。