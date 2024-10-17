美國富豪馬斯克（Elon Musk）日前才宣布要在今年底打造出「最強AI」，沒想到第一步竟然先把手伸往自己擁有的社群平台X！近期 X 公布了將在11月15日之後開始實施的新版「服務條款」與隱私權條款，結果內容竟包含「用戶在X平台上的圖片、影音資源將無條件提供給 AI 訓練使用」，立刻引爆大批創作者反彈，並已經開始找尋替代的平台發布作品。
Ｘ宣布新版服務條款！用戶的圖片、影音無條件成為AI訓練素材
社群平台 X 近期正式宣布了新版的「服務條款」，預計在11月15日後正式開始執行，但內容卻充滿爭議，主要可以分為兩大點「在平台上傳圖片、影片即同意提供給 X 進行 AI 訓練」、「當你的帳戶封鎖了一個人，對方依舊能看見你動態，只是不能進行留言、轉發等互動」。
新版的服務條款也明確寫道，自11月15日之後，用戶上傳到 X 的各種內容，即代表授權 X 平台全球性、非獨佔、免版稅的授權，白話的說法，即代表 X 平台能免費使用用戶在 Ｘ 上傳的各種內容，用於他們的機器學習和人工智慧模型的使用和訓練，無論是生成模型還是其他類型。
作品將變馬斯克AI的養分！大批藝術家逃離X平台
上述消息曝光後，立刻讓 X 平台上大量的畫家、繪師與創作者相當不滿，認為 X 平台的新版服務條款過於霸道，完全將他們的智慧財產權剝奪，也怕自己的嘔心瀝血的作品，直接無償成為馬斯克 AI 的養分，因此宣告離開 X ，前往其他平台繼續經營社群。
而與 X 平台風格類似，有點神似前Twitter的平台「Bluesky」就成了最大的受益者，自昨（16）日X新版服務政策在全球引爆爭議後，短短 12 小時 Bluesky 已經吸引 10 萬名的全新用戶，而且還有許多都是繪師、漫畫家。
不只馬斯克在訓練AI！Meta訓練機制早已上線
事實上，在AI人工智慧爆發的年代，各大網路平台龍頭絞盡腦汁，就是希望能獲得來自用戶的內容以及素材授權，藉此進行AI訓練。早在今年6月26日，Meta 旗下的Facebook 和Instagram 就已經開始使用歐洲用戶的公開貼文、照片等應用於訓練人工智慧上。
不過Meta也強調，不會將用戶與親友間的私人訊息內容用於訓練 AI，也表示用戶若不想要自己貼文、照片被拿去訓練AI的素材，已有設置連絡取消的管道。
拒絕 Meta 使用帳戶資料訓練AI：申請管道點此
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社群平台 X 近期正式宣布了新版的「服務條款」，預計在11月15日後正式開始執行，但內容卻充滿爭議，主要可以分為兩大點「在平台上傳圖片、影片即同意提供給 X 進行 AI 訓練」、「當你的帳戶封鎖了一個人，對方依舊能看見你動態，只是不能進行留言、轉發等互動」。
新版的服務條款也明確寫道，自11月15日之後，用戶上傳到 X 的各種內容，即代表授權 X 平台全球性、非獨佔、免版稅的授權，白話的說法，即代表 X 平台能免費使用用戶在 Ｘ 上傳的各種內容，用於他們的機器學習和人工智慧模型的使用和訓練，無論是生成模型還是其他類型。
作品將變馬斯克AI的養分！大批藝術家逃離X平台
上述消息曝光後，立刻讓 X 平台上大量的畫家、繪師與創作者相當不滿，認為 X 平台的新版服務條款過於霸道，完全將他們的智慧財產權剝奪，也怕自己的嘔心瀝血的作品，直接無償成為馬斯克 AI 的養分，因此宣告離開 X ，前往其他平台繼續經營社群。
而與 X 平台風格類似，有點神似前Twitter的平台「Bluesky」就成了最大的受益者，自昨（16）日X新版服務政策在全球引爆爭議後，短短 12 小時 Bluesky 已經吸引 10 萬名的全新用戶，而且還有許多都是繪師、漫畫家。
不只馬斯克在訓練AI！Meta訓練機制早已上線
事實上，在AI人工智慧爆發的年代，各大網路平台龍頭絞盡腦汁，就是希望能獲得來自用戶的內容以及素材授權，藉此進行AI訓練。早在今年6月26日，Meta 旗下的Facebook 和Instagram 就已經開始使用歐洲用戶的公開貼文、照片等應用於訓練人工智慧上。
不過Meta也強調，不會將用戶與親友間的私人訊息內容用於訓練 AI，也表示用戶若不想要自己貼文、照片被拿去訓練AI的素材，已有設置連絡取消的管道。
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