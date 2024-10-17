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▲雷嘉汭高超演技被封是得獎熱門人選。（圖／記者李政龍攝）

▲《八尺門的辯護人》獲得16項提名，本屆最強作品之一。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎即將揭曉，今年雷嘉汭憑藉在《八尺門的辯護人》中的精湛演技，成功入圍迷你劇集女主角獎。她在劇中飾演印尼移工「莉娜」，為了詮釋這個角色，雷嘉汭不僅學習印尼語，事前做功課還深入移工生活，將角色的痛苦和掙扎詮釋得淋漓盡致。這段過程不僅讓她成長，也讓觀眾看到了她對角色的投入與付出，讓這位演員受到影迷與評審的雙重肯定 。在《八尺門的辯護人》中，雷嘉汭突破以往戲路，全心投入演繹一位身陷困境的外籍勞工，她為了更貼近角色，特別融入移工社群，進一步了解他們的日常與現實生活挑戰。她表示，這個角色對她而言不僅是挑戰，更是體驗，讓她能夠展現出自己更多樣的表演面向。對於此次入圍，雷嘉汭感動地表示，這是對她演技的最大鼓勵 。《八尺門的辯護人》今年在金鐘獎上大放異彩，共入圍16項提名，成為本屆最強作品之一。劇中探討的社會議題深刻且真實，描繪了移工在台灣生活中面臨的各種困難，引發觀眾共鳴。該劇的導演唐福睿表示：「能入圍如此多獎項，真是對劇組的肯定。」這部劇透過多元化的敘事手法，成功呈現了真實生活中的各種情感，對觀眾造成強烈的心靈衝擊 。對於這次的金鐘提名，雷嘉汭充滿期待地表示，能夠參與這樣一部作品是她的榮幸，這個角色讓她從中獲得了深刻的成長與啟發。她希望未來能繼續挑戰更多不同的角色，探索更多演技上的可能性。這次入圍金鐘，她將和《八尺門的辯護人》劇組一起走紅毯，共同迎接屬於他們的夜晚。雷嘉汭表示：「無論得獎與否，能夠用這部作品觸動人心，就是我最大的成就。」