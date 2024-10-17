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▲達美樂全新限量「辣魔黑珍珠披薩」，預計10月23日開賣。（圖／達美樂提供）

▲除了披薩，達美樂還推出視覺感具衝擊力的超紅艷「辣魔黑雞翅」。（圖／達美樂提供）

▲必勝客萬聖節開賣獵奇Halloween「鬼手魷魚搗蛋披薩」，皮蛋眼睛、墳碑般豬血糕及深海魷魚鬚鬼手等暗黑系食材，搭配血紅牽絲好衝擊。Bonchon本村韓式炸雞則推出暗黑炸雞與惡魔漢堡。（圖／必勝客提供）

萬聖節這個讓人驚聲尖叫的節日，達美樂當然也沒缺席！此次推出全新限量「辣魔黑珍珠披薩」，預計讓人辣到渾身發熱，以濃郁的黑糖珍珠，與超級火辣的鬼椒紅醬，還搭配黑金竹炭餅皮，甜辣交融，每一口都能感受到味蕾的劇烈衝擊，預計10月23日超限量開賣。此外，今天起，還推出「享用外帶大披薩買大送大，再加送可樂」的超值優惠。達美樂迎萬聖節推出「辣魔黑珍珠披薩」，特別選用酷辣的鬼椒紅醬，搭上香甜的黑糖珍珠，這場甜與辣的極致碰撞，配上香濃的莫札瑞拉起司，號稱每一口都將是驚豔。除了披薩，還推出超限量的「辣魔黑雞翅」和多款萬聖節辣魔黑套餐。因為「辣魔黑珍珠披薩」採限量，提醒記得在上市日10月23日第一時間到達美樂官網下單，將可搶先品嚐這款顛覆味蕾的萬聖節黑暗料理。另外，10月17日-11月3日還推出「享用外帶大披薩買大送大，再加送可樂」的超值優惠。至於必勝客，也有萬聖節主題口味，Halloween開賣獵奇「鬼手魷魚搗蛋披薩」強調暗黑系食材打造漆黑的皮蛋眼睛、墳碑般的豬血糕及深海魷魚鬚鬼手，搭配辣蕃茄麻糬餅皮與莫札瑞拉起司的血紅牽絲，同樣再度雙重衝擊視覺與味覺。且參加Facebook活動貼文完成指定任務，還有機會獲得「鬼手魷魚搗蛋披薩」及限量「餓死鬼封印膠帶」。10月31日前每晚23:00至隔天07:00，加碼登入PK APP參加「午夜萬聖PK趴」活動，有機會獲得PK點數50點。