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▲烙畫藝術協會師生聯展在詔安客家文化館登場，將展至11月17日。（圖／協會提供）

▲烙畫藝術協會師生聯展在詔安客家文化館登場，將展至11月17日。（圖／協會提供）

中華民國烙畫藝術協會聯展即日起至11月17日，以夏季為主題在雲林縣詔安客家文化館展出，17日下午舉辦開幕茶會，由中華民國烙畫藝術協會理事長廖淑芬，闡述展出作品以及烙畫藝術魅力，吸引許多愛畫民眾觀賞。此項展覽公益義賣所得將捐贈宏恩社會福利善基金會，用以照顧弱勢。本次展覽有來自雲林縣平原社區大學及虎尾溪社區大學學員參展，他們經由廖淑芬、林春華、顏麗梅三位老師指導，紛紛透過烙畫一筆一畫勾勒出雲林在地之美，利用溫度的高低、加熱時間的長短以及細微的處理，使素材產生色澤深淺的變化、燙出豐富的層次與色調，呈現出每個人心中的在地記憶。理事長廖淑芬表示，希望烙畫藝術可以融入日常生活中，透過創作展現烙畫之美以外，也希望透過烙畫的溫度，溫暖需要幫助的朋友，公益義賣所得將會捐給宏恩社會福利善基金會，用來照顧弱勢的精神障礙個案。她強調，這項公益畫展是依學員自己心意自由參加，但大家都很踴躍，都想透過烙畫為社會盡ㄧ點力，傳遞真善美。廖淑芬老師烙畫藝術創作師生聯展，過去已曾在詔安客家文化館展出多次，每次展出都配合季節呈現不同的主題，本次聯展是以夏季為主題，並融入在地人文風情，讓參觀者透過烙畫深刻感受到在地的生活軌跡與人文。