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民進黨立委洪申翰日前質疑台北市拾荒者列冊有問題，導致上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，他今（17）日再度緊咬該案，揚言要拆穿台北市長蔣萬安的三大謊言，並認為此舉是效法北京市政府，把拾荒者視為「低端人口」，直接讓拾荒者「被消失」。「蔣萬安，你是不是在效仿北京，打造台北版的清理低端人口？」對於蔣萬安稱資收關懷計畫沒有紙類，所以拾荒者不願意加入說法，洪申翰表示，列冊跟紙板箱的回收，本來就不衝突，資收關懷計畫是用加成給付，向拾荒者回購市價較低的回收物，例如鐵罐、玻璃、塑膠等，而價格較好的鋁罐、紙板箱等回收物，拾荒者會自行轉賣到回收場。至於蔣市府稱南部也有區沒有積極列冊，為什麼只說台北，洪申翰說，拾荒者絕大多數，是出現在人口密度高、可就近蒐集回收的住宅區，北市府說沒有列冊拾荒者的南部區域，多是人口稀疏、以自然地景為主的區域，拾荒者人數本就較少。針對蔣市府稱拾荒者沒有造冊加入資收關懷計畫的誘因，表示，洪申翰表示，在地組織已經指證歷歷，拾荒者沒有加入，不是因為缺乏誘因，而是北市府刻意不作宣傳，甚至以編造的理由，拒絕拾荒者的申請。洪申翰向蔣萬安呼籲，一個城市的資源回收，不可能不需要拾荒者的幫忙，現在蔣市府的做法，其實是在效法北京市政府，自居高級，把拾荒者視為「低端人口」，直接讓拾荒者「被消失」，「因為不列冊，我可以當你不存在，我就不用照顧你，只要派警察驅趕你就好」。洪申翰要求，台北市作為資源最多的城市，必須正視拾荒者的存在，積極將他們列冊，讓有需要的人可以參與資收關懷計畫，他沒辦法眼睜睜的看著他們，明明有中央的補助，但卻看得到、吃不到，繼續在日常中無助掙扎，問為什麼沒有人願意看到他們，「我拜託蔣市長看見他們，拾荒者也是你的市民」。