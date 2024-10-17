我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晶英國際行館喜迎七週年， 以「藝啟．走吧」為主題，推出住宿、餐飲與SPA等多項優惠。（圖／晶英國際行館提供）

▲和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof推出熱銷「爐烤火雞饗宴」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.17）

迎年末聚餐旺季，飯店業者準備豐盛大餐及多項優惠伴民眾迎接溫馨團聚時刻。和逸飯店‧高雄中山館推出「爐烤火雞饗宴」，尾牙春酒早鳥活動即日起開跑。晶英國際行館喜迎七週年， 以「藝啟．走吧」為主題，推出住宿、餐飲與SPA等多項優惠，邀請賓客回顧七年來的美好時光。晶英國際行館七週年系列活動特別邀請酩悅軒尼詩集團旗下知名香檳品牌Moët & Chandon合作，推出獨家紀念日專案；自11月起，凡入住加價升等至指定房型，行館再加碼贈香檳乙瓶。即日起至11/30週年慶期間，於Ukai-tei Kaohsiung用餐滿額即贈《金馬賓館當代美術館》入場券，消費滿5000元再享300元餐飲抵用券；全館消費滿17,980元即可參加抽獎，最大獎免費入住總裁行館。此外，Ukai-tei Kaohsiung亦召集七位台日名廚聯手，共譜《封館貴賓盛宴》。館內Valmont SPA亦推出獨家優惠。感恩節是年終團聚的重要節日之一，和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof推出熱銷「爐烤火雞饗宴」，11/1至12/25提供內用、外帶兩種選擇，內用分享餐由主廚桌邊現切6公斤重量級火雞服務，副餐搭配蒜香松露洋芋及燒烤綜合時蔬，可供5人團聚享用，並附自助吧可品嚐多樣佳餚，AMAZZING CLUB會員獨享再贈5杯指定特調飲，每組4,500元起。外帶組合餐4,200元起，除了經典爐烤火雞外，還有蒜香松露洋芋、南瓜塔、法國長棍麵包、蔓越莓醬等傳統風味餐點。需提前三天來電或線上預購。此外，和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof即日起至2025/2/28規劃尾牙春酒專案，中式十人饗宴由主廚嚴選海陸食材推出11道美饌，含前菜、主菜、特色餐點、湯品、甜點與水果，每桌11,000元起，另有西式自助餐，可客製化提供多元料理，每位900元起，11月30日前付訂享9折優惠，預訂滿30,000元加贈和逸飯店‧高雄中山館價值萬元住宿券乙張。