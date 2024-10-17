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北檢向法院聲請扣押京華城土地獲准，北市府指出，將要求建管處不受理京華城提出的施工勘驗申報，若廠商未申報勘驗仍繼續施工，才可依法勒令停工。對此，台北市議會京華城案調查小組、台北市議員許淑華今（17）日呼籲，請中石化、鼎越公開表示是否放棄20%容積獎勵，不要再「以拖待變」。中石化與其子公司鼎越開發今召開記者會表示，已要求承攬京華廣場工程的廠商，未來所有施工遵照符合法律規定，也會遵守主管機關下達的命令。對此，許淑華表示，中石化很明顯是「以拖待變」，不斷重複要靜待主管機關及法院的決定，根本是在鬼打牆，目的是跟投資人信心喊話。許淑華說，鼎越還特別提到，附近的居民是希望早日完工，這跟北市議員秦慧珠擋她的提案理由 「口徑一致」，「真是非常湊巧」，這也讓她質疑，為什麼雙方立場如此相近，她想大家都看得很清楚。許淑華強調，京華城是不公不義的公共議題，中石化與鼎越應該申請變更建照設計，主動放棄具爭議性的容獎20%，各界才可能接受繼續施工。許淑華也說，施工區域位於中潛勢的土壤液化區，必須確保地基能否承受高樓層建物，而她身為工務委員會的召集人，已經要求建管處請專業技師現場判定，施工或停工有無公安疑慮，保障附近居民權益。