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▲曾之喬（右）日前在臉書恭喜懷孕喜訊。（圖／曾之喬 臉書）

藝人曾之喬和辰亦儒攜手迎來家庭新成員，近日舉行了喬喬「貪玩」的性別揭曉派對，宣告即將迎來一名男寶寶！派對上，夫妻倆戳破氣球，白色紙片紛飛，這顏色正好是爸爸辰亦儒喜歡的顏色，現場瞬間被祝福與驚喜包圍。影片上傳後，粉絲們熱烈留言獻上祝福。曾之喬坦言，雖然她曾考慮避免傳遞性別刻板印象，但最後還是抱著輕鬆的心態，開心地揭曉了男寶寶的到來。她笑著說，希望寶寶長大後能感受到當時的愛意與用心！夫妻倆選擇了象徵成長的水果和綠葉布置派對，營造出生機盎然的氛圍，並未使用傳統的粉色或藍色，而是白色搭配綠色，充滿個性化的祝福。場地設計自然清新，充分展現對新生命的滿滿祝福。影片發布後，網友們紛紛送上祝福，期待這新生命的到來。曾之喬與辰亦儒用心設計的派對，讓大家見證了他們的幸福與對家庭的熱切期待。這場派對不僅讓親朋好友沉浸在溫馨氛圍中，更是將粉絲們的喜悅一起為即將出生的寶寶祝福。