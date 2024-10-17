我是廣告 請繼續往下閱讀

▲最終丹尼爾這次機車駕照考試，筆試考了90分，而路考則是拿到96分，順利取得機車駕照。（圖／翻攝自鋼鐵人IG影片）

P.League+高雄鋼鐵人208公分外籍生長人丹尼爾考到機車駕照了！今（17）日鋼鐵人球團在社群網站分享丹尼爾考駕照的一路過程的影片，在好不容易通過筆試後，面對路考「直線7秒」，嘗試了好幾次才通過，艱辛拿到機車駕照。鋼鐵人近期在IG上分享球員生活的趣事，在台灣唸書打球的丹尼爾，畢業後也加入台灣職籃PLG的鋼鐵人隊。最近他嘗試考機車駕照，不過對他來說難度可不簡單，過程可謂是一波三折。丹尼爾第一次筆試差一題才過，好不容易考過了之後，還要面臨路考的挑戰。只見他氣勢十足的左右擺頭確認，之後開始挑戰魔王關卡「直線7秒」，可惜第一次挑戰在最後關頭壓到線。不知道是不是嘗到失敗滋味影響發揮，他第二次挑戰竟然一開始就壓到線，因此又宣告失敗。第三次則是腳落地失敗，之後又給了一次機會終於順利過關，並且一路突破其他關卡，通過考試。最終丹尼爾這次機車駕照考試，筆試考了90分，而路考則是拿到96分，順利取得機車駕照。在該則影片底下也有不少來自球迷、網友的鼓勵留言：「看了好緊張！車子太小台了啦」、「不會以後停紅燈旁邊就是丹尼爾」、「小心騎阿」。