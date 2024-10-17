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「粥餅倫灌餅」天津店10月15日開幕當天人潮盛況。（圖／翻攝抖音＠粥餅倫）

▲新店開幕前「粥餅倫」在店裡忙進忙出，各項事情都親力親為。（圖／翻攝抖音＠粥餅倫）

▲「粥餅倫」爆紅後依舊堅持繼續經營灌餅生意，因為他自認沒有特殊才藝，不想走上直播帶貨一途。（圖／翻攝抖音＠粥餅倫）

▲「粥餅倫」多年努力的經營之下，他自己的品牌「粥餅倫灌餅」終於在10月15日於天津開業。（圖／翻攝抖音＠粥餅倫）

近年來隨著網路影音平台盛行，在中國大陸更出現了大量長得超像「亞洲天王」周杰倫的複製人網紅，數量多到被粉絲戲稱「周杰倫已經成為一個種族」，其中最具知名度的就屬賣灌餅的餐車老闆「粥餅倫」莫屬。近期「粥餅倫」在抖音平台上宣布人生大事，就是他在天津正式有了一間灌餅店面，從餐車人生順利畢業了，開幕當天也吸引大批粉絲前往朝聖。在中國大陸的「周杰倫家族」中，聲量最強且最具特色的絕對是「粥餅倫」莫屬，43歲的「粥餅倫」本名白獻英，於1982年出生在河北，隨後在2015年開始與老婆經營雞蛋灌餅餐車的生意，直到2020年，才因為被客人認為超像周杰倫，拍下影片後直接在網路上爆紅。因為這個契機，「粥餅倫」開始在製作灌餅時，常常搭配上周董的經典歌曲與台詞，如「用這個半島鐵盒跟雙節棍，把雞蛋灌進餅裡」、「給我一首歌的時間，幫你做好這張餅」、「這醬汁是不能說的秘密」。而爆紅之後，粥餅倫卻沒有因為流量而迷失自我，曾經在2020年就有經紀公司找他去做直播帶貨，這樣錢賺得又快又多，但他仍選擇拒絕，表示自己只會做灌餅，不會唱歌也不會模仿，在直播不會有太好的效果，且他不想讓孩子太辛苦，為了還完房貸，依舊堅持每天賣餅12小時。不過隨著大流量時代的到來，「粥餅倫」為了聲量，還是開始經營了抖音帳號，但對於直播帶貨他還是沒有去碰觸，但也開始會揭一些品牌代言，並展開了「千里巡餅」之旅，前往中國各省分製作灌餅，讓當地人一飽眼福。就在「粥餅倫」多年努力的經營之下，他自有品牌的店面終於在10月15日於天津開業了，當天前往現場朝聖的人潮將店門口前的人行道擠得水洩不通，但粥餅倫依舊親力親為，現場製作灌餅給粉絲拍攝，對於合照的請求也來者不拒，也讓大批網友感動不已，並認為「粥餅倫」不被流量沖昏頭，依舊堅守本業不走偏路，絕對是杰倫家族的最佳典範。