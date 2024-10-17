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▲林郁婷將出席金鐘獎擔任頒獎人。（圖／記者葉政勳攝）

▲曾國城（右）今年除了入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎以外，也將角逐金馬獎最佳男配角獎。（圖／記者葉政勳攝）

▲李銘忠（左）和哥哥一起入圍金鐘獎迷你劇集男主角獎，他表示非常開心。（圖／記者葉政勳攝）

臺北時裝週SS25今（17）日盛大開場，除了入圍金鐘獎的曾國城、巴鈺、李銘忠等人以外，即將在金鐘獎擔任頒獎人的奧運金牌國手林郁婷也來到現場，第一次在金鐘獎頒獎的她坦言「會緊張」，服裝的部分則先賣關子，只透露是大師打造；和哥哥一起入圍迷你劇集男主角獎的李銘忠，透露兩人之間並沒有緊張的感覺；而入圍綜藝節目主持人獎的曾國城，同時還將角逐下個月金馬獎的最佳男配角獎，讓他直呼：「不可思議」，喊話能不能「先敲鐘再騎馬」。奧運金牌國手林郁婷今年受邀擔任金鐘獎頒獎人，被問到第一次參加是否會緊張？她坦言：「會欸，真的蠻緊張的。」大家好奇的服裝部分，她笑說還不能先透露，但是當天穿搭將由大師量身打造，會不會比今天帥？她則笑說：「不好說，要看各位粉絲和朋友們買不買單了。」曾國城、巴鈺以《女王大人》入圍綜藝節目主持人獎，巴鈺表示：「我沒有覺得其他人是對手，能一起入圍很榮幸，把彼此當成是隊友的概念。」讓曾國城都笑說是場面話。而曾國城同時還以電影《小雁與吳愛麗》首度入圍金馬獎，將和李康生、莫子儀、春風、施名帥共同角逐最佳男配角獎，曾國城直呼是不可思議的畫面，自我喊話：「有可能先敲鐘再騎馬嗎？」他也難掩興奮之情地說，即便還不知道結果會如何，但已經是很爽了！兄弟檔李銘順、李銘忠分別以《八尺門的辯護人》、《台語有影，夜盲》入圍迷你劇集男主角獎，李銘忠表示：「非常開心，可能是一生中只會發生一次的機會」，被問到在家裡會不會有緊張氣氛、彼此不說話？他開玩笑說：「我們平時也不講話」，他也提到家人對兩人都很支持，到時候紅毯上也不會爭誰更帥一籌，因為兩人各有各的帥。