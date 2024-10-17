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▲國家海洋研究院在台南市安平岸際設置離岸流即時監測實驗站。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院舉辦離岸流即時監測實驗站說明會。(圖／國家海洋研究院提供)

國家海洋研究院16日，在台南市安平岸際，舉辦離岸流即時監測實驗站說明會，說明在台南市安平岸際設置離岸流即時監測實驗站的情形，期能守護民眾海岸遊憩安全。國家海洋研究院離岸流即時監測實驗站說明會，是由國家海洋研究院研究員賴堅戊主持，有安平港周邊的海岸管理單位人員與會，期能瞭解利用海洋監測技術結合人工智慧(AI)，系統能快速識別潛在危險離岸流，為遊客提供即時的安全預警。國家海洋研究院研究員賴堅戊在說明會中表示，設置在台南市安平岸際的離岸流即時監測實驗站，為國內首次結合海洋雷達、海岸攝影機及人工智慧的離岸流監測技術發展現況，並在會中交流討論離岸流告警資訊即時發布傳遞給海岸管理者或巡查人員的方法，以及地方政府與民間參與離岸流目視通報作業的可能性，以發展出適合我國現行海岸遊憩管理的新科技，守護民眾海岸遊憩安全。國家海洋研究院院長陳建宏指出，國家海洋研究院與國立成功大學近海水文中心共同研發在地化的離岸流偵測告警技術，在導入人工智慧技術，進行多次訓練學習後，系統正確辨識能力已提升到82%以上的階段性成果，未來隨著持續累積有效訓練影像樣本，預期可達成95%以上的準確率，以實現更精準的告警服務。