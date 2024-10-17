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▲巴拿馬籍JM-ARIES貨輪船上的油桶，與在澎湖七美海域棄置漂流撈起的油桶同一款式。(圖／海洋保育署提供)

海巡署艦隊分署第8海巡隊於日前，在澎湖七美海域，發現棄置漂流的油桶，經研判為巴拿馬籍JM-ARIES貨輪所為，海巡人員依法登檢該船隻，船員自承為該輪所棄置之油桶，海洋保育署於今(17)日依海洋污染防治法裁罰新台幣30萬元，並呼籲切勿以身試法，共同保護海洋環境。海洋保育署署長陸曉筠表示，海巡署艦隊分署第8海巡隊於日前，在澎湖七美海域，發現油桶漂流，經研判為巴拿馬籍JM-ARIES貨輪所為，海巡人員乃依法登檢該船隻，船員自承在澎湖七美海域(座標：北緯23.06°、東經119.10°)棄置該批油桶，乃移由海洋保育署處理。陸曉筠說，該案已明顯違反海洋污染防治法第30條第1項規定，船舶之廢(污)水、油、廢棄物或其他污染物質，除依規定得排洩於海洋者外，應留存船上、排洩於岸上收受設施，並依廢棄物清理法等相關法規規定清除、處理，乃依同法第52條規定對船東裁處新台幣30萬元罰鍰。陸曉筠指出，海洋保育署期望透過有效執法，以達嚇阻違法污染行為之效果，該署將持續努力提升各界對海洋污染防治的重視，呼籲切勿以身試法，共同保護海洋環境。