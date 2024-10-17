知道還有「第三筆退休金」可領嗎？大多數的勞工退休金來源都是勞保以及勞退，根據勞保局統計，今年7月勞退金本人請領一次退休金，平均每人領取48萬9836元，不過有些人對於這筆金錢仍無法滿足晚年生活需求，因此還會再退休之後繼續工作，此時可別忘了還有第三筆「續提退休金」可以領！那麼這筆錢應該怎麼領？申請的條件又是什麼呢？本篇文章帶讀者快速掌握。
勞保、勞退已經無法滿足！退休後仍有人繼續工作領「續提退休金」
現有的「勞保老年年金」以及「勞工退休金」已經無法滿足部分勞工需求，因此有許多人在退休之後，仍然會繼續選擇工作，根據勞保局統計指出，60歲以上請領勞保與勞退的勞工當中，有1萬8千餘人還會繼續工作，其中80歲以上的勞工更是有高達95位，這時候他們能透過「續提退休金」的制度，替自己再增添生活費用。
那什麼是「續提退休金」？就是勞工退休後繼續工作，其雇主仍然應該要替勞工提繳退休金到「個人退休金專戶」，這和原本「勞保老年年金」以及「勞工退休金」是不同的東西，而且可以同時申請，且在職也能夠領。換句話說，只要退休後繼續工作，雇主都必須幫勞工提撥6%退休金，進而保障高齡者工作者就業權益。
「續提退休金」申請有條件限制！符合民眾別忘記申請
然而這個「續提退休金」的申請還是有其條件限制，首先「勞工一定要年滿60歲以上」，也就是勞退新制請領的年齡下限；第二則是「勞工必須領取一次請領退休金之後繼續工作」，而這裡要注意的是，勞退提繳年資將會重新計算。
最後則是「續提退休金1年只能領1次」，假設現在陳小姐年滿60歲，並且在2024年10月17日申請勞工退休金，接著陳小姐繼續在A公司上班（或者轉到其他公司上班），就可以在2025年10月17日後，可以請領「續提退休金」，但這前提是陳小姐有申請這個「續提退休金」，因此符合可請領條件的民眾可千萬不要忘記申請囉！
「續提退休金」平均每年多領6萬起！申請方式一次看
根據勞保局的最新統計，目前請領「續提退休金」的人數已經超過17.5萬人次，平均請領的金額為51000元，最新2023年的統計，每人次平均金額已經提高到66000元！可以看出越來越多勞工為了晚年安逸的生活，到了退休年限仍然持續工作，政府推出的相關制度也照顧到有這些需求的族群。
而「續提退休金」的申請方式分為兩種，第一種是「書面申請」，需要準備「勞工退休金申請書」與「收據」，郵寄至勞動部勞工保險局，或者親自送到臨櫃；第二種是「網路申請」，勞工可以自然人憑證」到勞工保險局「個人網路申報及查詢作業系統」填妥資料，即可完成申請程序！記得申請續提退休金是由「勞工本人」提出，不需要透過公司或者雇主辦理哦！
🟡「續提退休金」申請方式
📍書面申請：書面資料下載請點我
📍網路申請：個人網路申報及查詢系統請點我
我是廣告 請繼續往下閱讀
現有的「勞保老年年金」以及「勞工退休金」已經無法滿足部分勞工需求，因此有許多人在退休之後，仍然會繼續選擇工作，根據勞保局統計指出，60歲以上請領勞保與勞退的勞工當中，有1萬8千餘人還會繼續工作，其中80歲以上的勞工更是有高達95位，這時候他們能透過「續提退休金」的制度，替自己再增添生活費用。
那什麼是「續提退休金」？就是勞工退休後繼續工作，其雇主仍然應該要替勞工提繳退休金到「個人退休金專戶」，這和原本「勞保老年年金」以及「勞工退休金」是不同的東西，而且可以同時申請，且在職也能夠領。換句話說，只要退休後繼續工作，雇主都必須幫勞工提撥6%退休金，進而保障高齡者工作者就業權益。
「續提退休金」申請有條件限制！符合民眾別忘記申請
然而這個「續提退休金」的申請還是有其條件限制，首先「勞工一定要年滿60歲以上」，也就是勞退新制請領的年齡下限；第二則是「勞工必須領取一次請領退休金之後繼續工作」，而這裡要注意的是，勞退提繳年資將會重新計算。
最後則是「續提退休金1年只能領1次」，假設現在陳小姐年滿60歲，並且在2024年10月17日申請勞工退休金，接著陳小姐繼續在A公司上班（或者轉到其他公司上班），就可以在2025年10月17日後，可以請領「續提退休金」，但這前提是陳小姐有申請這個「續提退休金」，因此符合可請領條件的民眾可千萬不要忘記申請囉！
「續提退休金」平均每年多領6萬起！申請方式一次看
根據勞保局的最新統計，目前請領「續提退休金」的人數已經超過17.5萬人次，平均請領的金額為51000元，最新2023年的統計，每人次平均金額已經提高到66000元！可以看出越來越多勞工為了晚年安逸的生活，到了退休年限仍然持續工作，政府推出的相關制度也照顧到有這些需求的族群。
而「續提退休金」的申請方式分為兩種，第一種是「書面申請」，需要準備「勞工退休金申請書」與「收據」，郵寄至勞動部勞工保險局，或者親自送到臨櫃；第二種是「網路申請」，勞工可以自然人憑證」到勞工保險局「個人網路申報及查詢作業系統」填妥資料，即可完成申請程序！記得申請續提退休金是由「勞工本人」提出，不需要透過公司或者雇主辦理哦！
🟡「續提退休金」申請方式
📍書面申請：書面資料下載請點我
📍網路申請：個人網路申報及查詢系統請點我