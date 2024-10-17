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▲連恩出事前並未有任何徵兆。（圖／Liam Payne IG）

前 One Direction 成員連恩潘恩（Liam Payne）於 2024 年 10 月 16 日在阿根廷布宜諾斯艾利斯的酒店墜樓身亡，享年 31 歲。根據《Hollywood Life》報導，警方在接獲緊急報案後抵達現場，發現 Payne 從酒店三樓墜落至內部庭院，當場不治。警方指出，他當時行為異常，疑似受到酒精和藥物影響 。根據《Business Times》報導，當晚警方接獲報案，稱有一名男子行為激動且可能失控。警方到達後發現連恩潘恩的遺體，並懷疑他可能受藥物影響。他此次來到阿根廷是為了參加前隊友 Niall Horan 的演唱會，並在現場與粉絲互動，留下一些影片。從這些影片中可以看到，Payne 看起來心情愉快，令人難以置信他最終會以如此悲劇性的方式離世 。過去幾年，連恩潘恩不時透露自己面臨的心理健康挑戰，包括憂鬱和焦慮問題。根據《The Sun》報導，他的近親友人表示連恩潘恩一直努力改善生活，甚至選擇搬到美國展開新生活。然而，這些舉措都沒能有效改善他的情緒波動。許多粉絲在社社群媒體上表達了關切，並呼籲更重視名人精神健康的支持 。連恩潘恩的突然離世震驚了世界各地的粉絲，社群平台上紛紛湧現對他的悼念。根據《Hollywood Life》報導，粉絲們不僅為他惋惜，也呼籲大眾更多地關注精神健康問題，並希望社會能更重視名人在聚光燈下的壓力。這起悲劇不僅讓人對連恩潘恩的過往和掙扎感到心痛，也激起更多人對精神健康議題的關注。