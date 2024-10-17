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▲蝦皮購物「潮集星期天」BLUE ELEPHANT太陽眼鏡LATRIX BLACK_券後優惠價1,888元。（圖／品牌提供）

▲蝦皮購物「潮集星期天」STAND OIL Pleats Bag 3色任選＿優惠價2,250元。（圖／品牌提供）

▲蝦皮購物「潮集星期天」aespa Karina同款GRIMPER Pretzel Stick全白厚底運動鞋_優惠價1,690元。（圖／品牌提供）

潮流國際：Crocs、Daniel Wellington、Dickies、JINS、KANGOL、Levis、NIID、Timberland、 Havaianas

潮韓大賞：Blue Elephant、CARLYN、City Breeze、Codibook、Kirsh、MAHAGRID、Notag、STAND OIL

潮人時尚：24h 內衣、AHUA、Airspace、D+AF、Gracegift、plain-me、WAVESHINE、花田囍飾、金瑞利

潮集趨勢：AIMILU · 愛麋鹿歐美精品、Attention2015、chings、Desire Shop、DOMISS、Fashionjump、MasCool、meufshalf、QIAO、SLOTHFUL、ZOII佐壹

超人氣的蝦皮直播團隊將於現場打造５米透明直播間，從早到晚帶來精彩的直播秀，不僅邀請到人氣男團FEniX現場為粉絲風格改造；還有專業老師解密色彩鑑定、MBTI穿搭圖鑑大公開，讓線下線上的用戶都能看直播找到命定風格！

不僅直播整日不斷電，優惠也將狂灑不斷，參與直播間互動更有機會抽中D+AF 小仙女雲朵包，開啟你的秋冬時尚之路

你是春夏秋冬哪種人？個人色彩鑑定再也不用飛韓國，10/21-10/23於蝦皮流行時尚消費滿1,500元，或10/27現場消費滿1,500元，登記即可獲得限量專業色彩顧問鑑定名額，名額有限，先搶先贏

「潮集星期天」也特別打造色彩鑑定專區，跟著步驟使用色布，現場就能快速自我鑑定，輕鬆找出屬於自己的季節色，完成鑑定還能領取美妝品牌優惠券，數量有限，送完為止

現場發放任務卡，凡集滿6大指定攤位戳章即可免費抽獎，有機會獲得KANGOL浮雕行李箱、金瑞利爆富金塊、Daniel Wellington星辰系列手錶、MAHAGRID經典Logo針織帽、 、費瑞特香水、美妝好物大禮包等品牌好禮，數量有限，送完為止

蝦皮購物巨型購物袋、360環景舞台現身松菸，你是蝦皮購物忠粉又是時尚潮人嗎？千萬別錯過僅限一日的機會，秀出你最蝦趴的態度

蝦皮購物下戰帖，邀請消費者挑戰最蝦闖關遊戲！測試你的蝦皮熟度「蝦皮熟客」坐姿體前彎拿蝦皮優惠券；你有多會取貨？「包裹疊疊樂」疊越高越有機會獲得大獎

蝦皮超人也將不定時出沒在松山文創園區，只要追到就有機會加碼再領優惠券，超豐富好禮真的獎不完

只要在指定打卡區拍照並於社群平台發文，前1,000名將能免費兌換「金多蝦」蝦米冰淇淋

逛到捨不得去吃飯？貼心的蝦皮購物請到5大人氣美食到場：WAT、WAVE、微熱山丘｜Smille、EasyGoing、韓物通，從調酒、甜點到鹹食一應俱全，待上一整天都不怕肚子餓

隨著台北時尚週開跑、全台吹起時尚熱潮之際，娛樂電商龍頭蝦皮購物今(10/17)宣布將首度把「蝦皮時尚週」搬到線下，首屆「潮集星期天」潮流市集10/27(日)將於松山文創園區三號倉庫登場！活動免費入場外，現場將完美複製蝦皮購物好逛、好玩、好潮的模式，除了邀請CARLYN、STAND OIL、Blue Elephant、Levis、KANGOL等30大韓國時尚、國際潮流品牌到場，祭出一日限定獨家優惠；蝦皮直播也將現場打造整日不斷電直播秀，並邀請人氣男團FEniX擔任風格嘉賓，親自擔任造型師幫粉絲搭配時尚行頭。不僅幸運粉絲能獲得與本命互動的珍貴體驗，蝦皮購物「潮集星期天」更準備7大活動亮點，凡於現場消費滿額就有機會接受時下最夯色彩鑑定，免飛韓國就能在專業顧問幫助下找出適合自己的色系；此外，只要完成指定任務集章、通過趣味闖關遊戲，就有機會將黃金、Daniel Wellington手錶、KANGOL行李箱等總價值破30萬元好禮帶回家，立志讓到場消費者都無法空手而歸！10/27蝦皮購物「潮集星期天」7大活動亮點好逛又好玩、一日限定獨家優惠領券再享88折結合潮流與娛樂的蝦皮購物「潮集星期天」將於10/27(日)10點至19點於松山文創園區三號倉庫舉辦，30大品牌各個準備好禮放送外，也祭出一日限定滿額贈、買一送一等獨家優惠，全場領券加碼再享88折，致力要讓消費者風格升級不傷荷包！韓星都在戴的【BLUE ELEPHANT】太陽眼鏡-LATRIX_BLACK原價2,850元，券後優惠價1,888元；aespa Karina同款的2,000元有找輕鬆入手；辣妹必備的【WAVESHINE】挺波衣超甜價890元買一送一。蝦款時尚需求都能一站滿足，全台最潮的星期天「潮集星期天」七大亮點等你來發掘！潮大牌：30大日韓、美式休閒、街頭潮流品牌一天逛不完潮直播：現場不斷電直播馬拉松，參與互動再抽D+AF人氣包款潮人色：超夯韓系色彩鑑定免費測，鑑定還能拿3CE好禮潮集章：任務集章免費抽黃金、手錶等品牌好禮潮打卡：兩大必拍網美區，360度拍出你的時尚態度潮體驗：請支援取貨！超蝦闖關潮流單品帶回家潮好吃：「金多蝦」蝦米冰淇淋打卡免費送，5大美食酒水好吃又好拍