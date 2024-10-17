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台積電董事長暨總裁魏哲家今（17）日於Q3法說會上提及海外擴張腳步，日本熊本一廠今年第4季開始量產，熊本二廠已經開始整地，預計明年第1季開始建廠，並於2027年量產。台積電海外布局最新進度更新，美國亞利桑那州第1座晶圓廠將於2025年初量產；第2座及第3座廠將基於客戶需求採用更先進的製程技術，前者預計於2028年量產。日本熊本方面，一廠於今年第4季開始量產，魏哲家表示，感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，目前已完成所有製程驗證，進展成功；熊本二廠已經進入整地的階段，計畫明年第1季開始建廠，主要供應消費性、車用、工業及高效能運算（HPC）應用，並於2027年量產。德國德勒斯登廠主要供應車用與工業應用，已於今年8月舉行動土典禮，採用12/16奈米和22/28奈米製程技術，計畫於2027年底開始生產。此外，有法人提及台積電3奈米營收比重增加，且2奈米預計在2025年進入量產一事，魏哲家表示，客戶對2奈米需求強勁，且更甚於3奈米。台積電表示，在今日破碎全球化環境下，包含台積電和所有其他的半導體製造業者在內，大家的海外晶圓廠成本都更高。儘管如此，台積電仍將運用領先的製造技術和大規模製造基地的根本優勢，持續為客戶提供具規模的最先進製程技術，以支持他們成長。