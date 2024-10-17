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▲週六到週日清晨鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下週三（23）日另一東北季風增強，北部及東半部降雨機率增，其他地區維持多雲到晴。（圖／中央氣象署提供）

▲溫度方面，未來一週受到東北季風影響，高溫下降、低溫變化不大。（圖／中央氣象署提供）

颱風季還沒結束？中央氣象署指出，目前菲律賓海面有些熱帶雲簇台灣往靠近的趨勢，至於接近過程是否會增強為熱帶性低氣壓或颱風，還需要進一步觀察。且本週六（19日）鋒面通過加上東北季風增強影響，大臺北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機會，且高溫將下降攝氏3至5度。中央氣象署預報員張竣堯指出，目前菲律賓東方海面屬於低壓帶環境，有熱帶雲簇發展，預計下週三、下週四有逐漸接近台灣的趨勢，不過移動路徑仍有不確定性，是否有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風也還需要進一步觀察。未來一週有兩波東北季風影響，明（17）日與今天天氣類似，環境風向偏東風，各地多雲到晴，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星飄雨，午後南部地區及各地山區留意零星短暫雷陣雨。週六到週日（19日、20日）清晨鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、大臺北、宜蘭地區降雨明顯，有局部大雨發生的機率，且降雨時間較持續，中南部則維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。週日（20日）白天到下週一（21日）持續受到東北季風影響，下週二（22日）東北季風稍減弱，這段期間水氣會比較少，大臺北、東半部地區有局部、零星的降雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。下週三（23日）另一東北季風增強，北部及東半部降雨機率增，其他地區維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨，屆時沿海風浪也會再次增強。溫度方面，未來一週受到東北季風影響，高溫下降、低溫變化不大，明（18）日各地高溫攝氏30至33度；週六至週日（19日、20日）鋒面通過及東北季風影響，北部、東北部溫度下降，約攝氏26度至28度，花東則是攝氏29、30度，中南部仍有攝氏30度以上。東北季風影響持續到下週一（21日），溫度沒有太大變化，下週二（22日）東北季風減弱後，稍回升攝氏1至2度，下週三東北季風再增強，高溫略降攝氏2～3度，北部高溫剩下攝氏25度至27度，東南部仍有攝氏30度以上。