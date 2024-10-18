新光三越A11即日起至11月5日，舉辦「第14回日本商品展」，聚集近70家在地人激推名店，其中有32家首次登場，一站滿足對日本美食的想念，並且天天推出貴賓卡友日本美食買一送一優惠，包括麝香葡萄、旭日の炸巨無霸章魚腳、章魚燒通通都半價爽吃。
新光三越首度以日本南國九州美食為主題，於即起盛大開跑日本展，聚集近70家在地人激推名店，包括札幌湯咖哩名店《奧芝商店》、7小時熬製香魚清湯《鮎ラーメン》、千葉縣百年老店《なごみの米屋》等名店日本職人將親自登台。
還有沖繩知名連鎖Potama（ポーたま）飯糰，被網友譽為「沒吃過不能說到過沖繩」的美食，現點現做，香氣四溢的海苔包覆著熱騰騰的米飯！《二十八万石》唐揚雞，網友盛讚為「大分縣最好吃唐揚雞」，此次也將提供廣受好評的「廣島燒」、經典美味「唐揚雞」，饕客絕對不能錯過！
除了眾多日本美食外，新光三越貴賓卡友還可搶天天買一送一優惠：
10月18日：日本麝香葡萄買一送一，原價699元、特價350元，限100組
10月19日：御菓子匠上総屋「赤大福／白大福」買一送一，原價100元、特價50元，限30份
10月20日：神舍樂「山椒鹽口味冰淇淋」買一送一，原價150元、特價75元，限30份
10月21日：日本名門酒會「一之藏玉掬純米吟釀720ml」買一送一，原價1800元、特價900元，限15份
10月22日：華桔梗「抹茶冰沙」買一送一，原價120元、特價60元，限30份
10月23日：深見梅店「柚香梅酒」買一送一，原價1199元、特價600元，限10份
10月24日：牛嶋「A5和牛炸肉餅」買一送一，原價90元、特價45元，限50份
10月25日：鳴神本舖「日本助宗鱈明太子章魚燒」買一送一，原價180元、特價90元，限20份
10月26日：旭日の炸「明太子帝王蟹棒乙份」買一送一，原價100元、特價50元，限30份
新光三越貴賓卡申請資格：憑申辦店當日單筆消費滿2000元之銷貨明細表+有效身分證件(附照片)本人親洽各店指定辦卡處，即可申辦，或持新光三越聯名卡親洽各店指定辦卡處，也可申請。
此外，遠東SOGO台北店即日起推出美食節，眾多美食新登場，包括樂和牛鐵板燒10月21日起於忠孝館開幕，延伸初魚餐飲集團精神，復刻日式昭和氛圍，以春、夏、秋、
冬四季為發想，師傅運用新鮮季節性食材創作，打造連「 和牛也可以天天享用」，開幕日起至10月27日，內用任一套餐，享和牛醬燒肉片加購價138元（原價268元）。
復興館則有網路超人氣品牌「深夜裡的法國手工甜點」攜手全新品牌「森夜 Bread & Coffee」，首次以雙品牌陣容登場，除了招牌塔類及眾多甜點品項外，更推出使用法國ÉCHIRÉ艾許奶油聯名的可頌、杏仁可頌、牛奶吐司等麵包品項，豐富美食愛好者全新的味覺體驗。
適逢月底萬聖節將到來，各餐廳同步推出應景餐點，忠孝館Fresh Mart也有吸睛的造型提袋，還有忠孝館歡樂魔法-弦樂表演、活力毛孩萬聖派對；復興館萬聖創意打卡趣、敦化館ABC Cooking Studio怪奇萬聖物語課程等，此外三館同步推出Trick or Trick萬聖探險旅程，眾多趣味應景活動，歡迎大小朋友一同來享樂。
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還有沖繩知名連鎖Potama（ポーたま）飯糰，被網友譽為「沒吃過不能說到過沖繩」的美食，現點現做，香氣四溢的海苔包覆著熱騰騰的米飯！《二十八万石》唐揚雞，網友盛讚為「大分縣最好吃唐揚雞」，此次也將提供廣受好評的「廣島燒」、經典美味「唐揚雞」，饕客絕對不能錯過！
除了眾多日本美食外，新光三越貴賓卡友還可搶天天買一送一優惠：
10月18日：日本麝香葡萄買一送一，原價699元、特價350元，限100組
10月19日：御菓子匠上総屋「赤大福／白大福」買一送一，原價100元、特價50元，限30份
10月20日：神舍樂「山椒鹽口味冰淇淋」買一送一，原價150元、特價75元，限30份
10月21日：日本名門酒會「一之藏玉掬純米吟釀720ml」買一送一，原價1800元、特價900元，限15份
10月22日：華桔梗「抹茶冰沙」買一送一，原價120元、特價60元，限30份
10月23日：深見梅店「柚香梅酒」買一送一，原價1199元、特價600元，限10份
10月24日：牛嶋「A5和牛炸肉餅」買一送一，原價90元、特價45元，限50份
10月25日：鳴神本舖「日本助宗鱈明太子章魚燒」買一送一，原價180元、特價90元，限20份
10月26日：旭日の炸「明太子帝王蟹棒乙份」買一送一，原價100元、特價50元，限30份
新光三越貴賓卡申請資格：憑申辦店當日單筆消費滿2000元之銷貨明細表+有效身分證件(附照片)本人親洽各店指定辦卡處，即可申辦，或持新光三越聯名卡親洽各店指定辦卡處，也可申請。
此外，遠東SOGO台北店即日起推出美食節，眾多美食新登場，包括樂和牛鐵板燒10月21日起於忠孝館開幕，延伸初魚餐飲集團精神，復刻日式昭和氛圍，以春、夏、秋、
復興館則有網路超人氣品牌「深夜裡的法國手工甜點」攜手全新品牌「森夜 Bread & Coffee」，首次以雙品牌陣容登場，除了招牌塔類及眾多甜點品項外，更推出使用法國ÉCHIRÉ艾許奶油聯名的可頌、杏仁可頌、牛奶吐司等麵包品項，豐富美食愛好者全新的味覺體驗。
適逢月底萬聖節將到來，各餐廳同步推出應景餐點，忠孝館Fresh Mart也有吸睛的造型提袋，還有忠孝館歡樂魔法-弦樂表演、活力毛孩萬聖派對；復興館萬聖創意打卡趣、敦化館ABC Cooking Studio怪奇萬聖物語課程等，此外三館同步推出Trick or Trick萬聖探險旅程，眾多趣味應景活動，歡迎大小朋友一同來享樂。