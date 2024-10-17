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台積電今（17）日舉行Q3法說會，提及電價3年漲4次，台積電在台廠區電費價格，已是全球廠區最高，針對國內能源議題，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電有得到政府保證，一定能滿足水電需求。台積電財務長黃仁昭指出，台灣電價上漲，也是影響台積電毛利率的重要因素之一。回顧近3年，電價共計上漲4次：2022年每度電價上漲15%、2023年漲17%、2024上半年漲25%，今年10月再漲 14%。黃仁昭表示，台積電在台灣使用電費價格倍增，相較所有海內外廠區的電價，台積電台灣廠區的電價已高居全球所有廠區中第一，電費上漲加上其他費用支出因素，預估將影響明年毛利率表現至少1%。針對國內的能源議題，法人關心台積電是否考慮核電，對此，魏哲家回應，使用的能源種類無法直接說明，但台積電有得到政府保證「一定能滿足水電需求」。