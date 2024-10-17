我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名時尚品牌Prada和商業航太公司「Axiom Space」合作，操刀設計新款太空裝，本週三在義大利米蘭首度亮相曝光。這款太空裝將用於美國航太總署（NASA）的阿提米絲三號（Artemis III）登月任務中。（圖／美聯社／達志影像）

知名時尚品牌Prada和商業航太公司「Axiom Space」合作，操刀設計新款太空裝，本週三在義大利米蘭首度亮相曝光。這款太空裝將用於美國航太總署（NASA）的阿提米絲三號（Artemis III）登月任務中，據NASA目前規劃，阿提米絲三號登月任務將會有女太空人參與其中，因此Prada設計的這款太空裝將成為第一個登上月球的女性的穿著。綜合外媒報導，Prada和Axiom Space打造的太空裝以白色為的底色，軀幹版型較短，肘部和膝蓋有灰色補丁，前臂和腰部加上紅色線條，整套太空裝並沒有特意放上品牌logo或標誌，但是紅色線條的設計元素被認為是向Prada的子品牌Linea Rossa致敬。Axiom Space總裁翁德勒（Matt Ondler）表示，這套太空裝融合了工程、科學和藝術，是一次突破性的合作。Prada行銷經理、也是品牌創始人兒子貝爾特利（Lorenzo Bertelli）表示，未來任何能夠負擔費用的人都有機會上太空，「我們正處於一個新時代的開始，我認為我們在這個領域有巨大的機會」。阿提米絲三號登月任務預計將在2026年啟動，成為自1972年阿波羅17號以來，再度有美國太空人挑戰登月。新款太空裝將能提供太空人更大的舒適感，保護他們免受輻射與月球灰塵等外部物質侵害，並提供足夠的動力和氧氣，可供太空人執行長達8小時的月球漫步任務。