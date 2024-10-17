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▲「Fubon Angels」韓籍成員李雅英以及「樂天女孩」巫苡萱一起參加AI產品活動。（圖／記者李政龍攝）

▲李雅英日前宣布續約浪LIVE台啤永豐雲豹專屬啦啦隊。（圖／記者李政龍攝）

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李雅英、樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」巫苡萱今（17）日一起出席AI產品發布會，兩人分別和AI商品互動，巫苡萱問減肥方法時，身高體重竟被AI擅自爆出，讓她哭笑不得；而李雅英面對AI不標準的台灣腔韓文，雖然全程尬笑聽完，但還是比讚給予肯定！巫苡萱先是問AI自己這個月的星座運勢如何？AI先是念出巫苡萱的生日資訊，並表示她這個月的運勢很不錯、幸福指數很高，巫苡萱還在開心之餘，然而她接著問減肥方法時，卻被AI當眾報出身高體重和BMI值，讓她哭笑不得。越來越融入台灣生活的李雅英，則向AI提問「想知道101附近有什麼美食？」AI以韓文列出了周圍的餐廳等等，不過AI的揣摩能力似乎很驚人，完美呈現了台灣人講韓文的腔調，雖然口音不是很標準，但李雅英尬笑著全程聽完後，還是比出大拇指給予讚賞，並笑說自己一定都會去吃看看的。李雅英今年在台灣的最後一場應援，因為大雨而取消，不過粉絲也不用擔心看不到她，本月初她剛宣布續約浪LIVE台啤永豐雲豹專屬啦啦隊，延續電豹女身分，並承諾會陪伴大家整個賽季。