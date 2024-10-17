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▲IU穿無袖，脖子、肩頸被蚊子叮慘。（圖／IU IG）

▲▼IU帶奶奶出國度假，曬溫馨自拍。（圖／IU IG）

南韓歌后IU（李知恩）9月結束《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》世界巡迴演唱會，有時間休息的她，抽空帶奶奶出國玩，IU也在IG大方分享和奶奶的合照、素顏照，與長輩的可愛互動，以及被青蛙硬闖房間的爆笑影片，不管是IU的水煮蛋肌膚還是慘叫畫面，都成為粉絲討論的話題。IU今（17）日在IG分享18張照片，全是她的素顏度假照，從搭機、擁抱奶奶、慵懶躺著欣賞海景到開箱房間都有，粉絲讚嘆留言：「也太漂亮了吧？」、「度假愉快喔」、「很高興看到妳和奶奶一起旅行」，甚至有眼尖的人發現IU被蚊子種草莓，原來脖子、肩頸一對包，直喊：「姐姐，蚊子咬了妳很多耶！」逗趣的不只前面這18張照片，IU的貼文最後加碼送上一支影片，原來房間被不速之客「青蛙」入侵，IU站在門後看到青蛙往前跳，激動大喊：「啊啊，待著不要動！嗚嗚嗚！」逗樂歌迷：「連青蛙都知道妳很漂亮」、「青蛙青蛙呱呱叫， 唱著『姐姐真漂亮』」。