我是廣告 請繼續往下閱讀

文／方野民眾黨近日深陷弊案風暴，黨主席柯文哲遭收押至今已近2個月，從他的USB隨身碟的內容看來，曾高舉公開透明大旗的柯文哲，私底下政商關係綿密，處處都是錢的味道，趁著有權力大撈一筆的暴發戶心態顯而易見。原來柯文哲的清廉形象都是假的，比誰都還愛錢才是他的真面目。民眾黨至今從上到下，對柯文哲的犯罪行為一句道歉都沒有，堅不認錯、硬凹到底。特別令人傻眼的是立法委員黃國昌，過去他的形象剛正不阿，宛如現代包青天，正義感深植人心，碰到柯文哲弊案全轉彎。號召小草包圍檢調的行徑，視司法於無物，把法律踩在腳底下，試圖用民粹左右執法人員，行徑就跟幫派沒兩樣，現在又拿舊瓶裝新酒，狂打台南光電案，圍魏救趙的意圖昭然若揭。民眾黨立法院黨團16日上午舉行「民進黨政府圖利力暘光電弊案，鋸箭起訴、縱放高官」記者會，黃國昌指出，力暘集團違法取得電業籌設許可，不法獲利高達91億元，儘管檢方起訴台南市府官員，但黃國昌把炮火對準台南市長黃偉哲，要黃偉哲跟台南地檢署說明清楚。對此，台南市長黃偉哲針對民眾黨團相關指控表示，當初立委調閱公文市府均如實提供，但公文明明載明是其他官員「代為決行」，民眾黨團卻故意隱去不提，刻意誤導、非常惡質。黃國昌面對柯文哲案件相關事證，什麼也不信，對於媒體相關報導怒斥檢調洩密，無論什麼證據擺在眼前，他一心只相信柯文哲清白。面對台南市的光電案又是另一套標準，明明南檢都已偵查終結超過半年，黃國昌故意拿公文質疑南檢，還把「代為決行」隱去不提，根本就是透過抹黑光電、抹黑黃偉哲及台南市政府的作法潑髒水，目的是轉移社會焦點，要讓柯文哲看起來「不那麼髒」。也難怪台南市長黃偉哲會怒批此舉是刻意誤導、非常惡質。黃國昌要把矛頭對準其他人可以，但請拿出更多證據來，否則就是潑髒水、打假球。至於黃國昌這樣做，是為了拯救人在土城的柯文哲，還是鞏固自己在民眾黨的地位，明眼人一看便知。黃國昌自以為包青天，其實對司法毫無尊重，擺再多證據在他眼前，只要不合他的意，他就不屑一顧？可惜他的法學素養還得再對加強，否則憲法法庭上那番荒腔走板的表現，如何說服他人黃國昌是「真！法學專家」？法學素養差不可恥，回去重修學分即可，知法玩法假正義則令人不以為然。台灣社會過去10年被兩個政壇小丑耍的團團轉，其中一個的真面目已被拆穿，另一個要被看破手腳，恐怕也是遲早的事。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com