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自來水企業工會舉辦模範勞工國外旅遊，50人原本欲開心出遊，未料卻遇上旅行社惡意倒閉損失200萬元團費，對此立委王美惠昨日召集主管機關交通部觀光署、旅行業品質保障協會及保險公司舉辦協調會，並認為現今全球物價上漲，出國團費都調漲，然而《發展觀光條例》罰鍰過低，如歐美團團費高達數十萬，但是將旅客丟包的罰鍰最高僅15萬元實在過低，因順應社會發展修法。王美惠表示，根據觀光署統計，今年截至8月國人累積出國達1100萬人次，與去年同期比較，增加了55%，從數字上看來，台灣人湧現出國的熱潮，但10月至今，光是半個月內已發生2起重大旅行社丟包國人事件，嚴重影響國人出國的權益及心情，主管機關交通部觀光署應責無旁貸，負起責任。王美惠表示，10月初才發生嘉義鄉親赴克羅埃西亞被丟包，觀光署至今年8日才處分該旅行社停業3個月，未料此次自來水工會安排模範員工赴日旅遊，工會自9月底即發現該旅行社可能無法履約，經反應後觀光署也延遲至10月9日勒令旅行社停業。觀光署身為旅行社的主管機關，一直無法提出預警機制及作法，要求應在對旅行社查核機制上，重新檢討。王美惠說，針對本案經協調，品保協會已於今日於官網告示，承辦旅行社「出會」，旅客可依此公告，請刷卡銀行停止支付此筆爭議款項，後續請觀光署協助清點此次受到損失的旅客，以利加速保險審查，希望主管機關事後的亡羊補牢，能協助保障受害旅客的權益。王美惠也表示，全球物價上漲，現行《發展觀光條例》罰鍰太低，提案修法要將罰則調高，現行條例的罰則多是罰鍰配合禁止出團，但現今市場上歐美團費都高達數十萬元，整團團費皆是上百萬元的價格，但是將旅客丟包的罰鍰最高僅15萬實在過低，已不符比例原則，要順應現今社會發展的現況來修法。