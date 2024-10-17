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東南亞國家年底的降雨量可能高於正常水平，專家認為此現象將對今年已遭受一系列風暴襲擊的東南亞農業、旅遊業和工業造成進一步破壞。氣象專家預測，從菲律賓到越南，未來幾個月的天氣都會比較潮濕，原因主要是新出現的反聖嬰現象給本區域帶來更多降雨，更多的降雨可能會阻礙越南、菲律賓和泰國的災後重建工作。菲律賓氣象局預測，明年1月的降雨量將比平均水平高出160%。越南氣象部門預測，中部地區到明年3月可能會發生5次洪水。世界氣象組織預測，今年年底出現反聖嬰現象的可能性為60%。反聖嬰現象會使西太平洋海面溫度升高，空氣更潮濕。美國和新加坡科學家的研究表明，這將增加風暴出現在東南亞地區附近並加劇的可能性。由於東南亞今年遭遇五十年最大洪災和三十年最大颱風的肆虐，多個國家和區域面臨慘痛的損失，若又有更多降雨狀況，恐衝擊東南亞的經濟命脈。新加坡地球觀測與研究所主任霍頓說：「由於海洋溫度升高，熱帶氣旋將變得更強，台灣和越南等地可能會出現更多超級颱風。」