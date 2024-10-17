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被視為「產業景氣風向球」的台積電法說會於今（17）日登場，Q3財報及Q4財測亮眼，法人、投資者驚喜連連。除了財報數字外，會中更談及AI需求、海外擴張、能源、電費等多項議題，董事長魏哲家到底說了什麼？法說會5大精華一次看！Q3業績受惠於智慧型手機和AI相關應用，合併營收約新台幣7596億9千萬元，稅後純益約新台幣3252億6千萬元，Q3毛利率飆57.8％，Q3營業利益率為47.5%，稅後純益率則為42.8%，每股稅後盈餘12.54元創新高，優於法人預期。與去年同期相較，今（2024）年Q3營收增加了39.0%，稅後純益與每股盈餘皆增加了54.2%。與前一季相較，營收增加了12.8%，稅後純益則增加了31.2%。若以美元計算，2024年Q3營收為235億，年增36.0%，較前一季增加了12.9%。台積電預期Q4營收，約會落在261億元至269億美元之間，以中間值換算，將季增約13％，續創新高。魏哲家表示，由於強勁AI需求，全年會有接近30％的營收成長。受惠更高的產能利用率與成本改善效益，以1美元兌32元新台幣計算，台積電預期Q4毛利率約落在57％至59％之間，較Q3季增加0.2個百分點；營利率約落在46.5％至48.5％。針對全年營收展望，魏哲家指出，由於強勁AI需求，帶動整體產能利用率提升，全年會有接近30％的營收成長。台積電今年資本支出仍維持略高於300億美元的目標，目前尚無2025年資本支出規劃，不過，明年是健康成長一年，資本支出有機會比今年高。台積電曾預估，2021至2026年營收年複合成長率（CAGR）介於15%至20%，針對2026年後的長期營運展望，魏哲家表示，目前沒有具體數字可提供，但可以保證，接下來5年也會非常健康。台積電財報亮眼，魏哲家表示，今年是非常好的一年，無論是台積電或是客戶，都達成了重要的里程碑。法人關切，AI需求是否為真實，還是只是泡泡？他回應「AI is Real」，各家業者與台積電深度合作，「這個需求是真的，且有關鍵客戶表示，現在的需求很瘋狂，且才只是剛開始而已，接下來還會持續數十年！」魏哲家進一步提到，台積電也在內部廠區與研發中使用AI，也受益於AI，對台積公司而言，效率每提高1%，就是10億元的提升。美國亞利桑那州第1座晶圓廠將於2025年初量產；第2座及第3座廠將基於客戶需求採用更先進的製程技術，前者預計於2028年量產。日本熊本一廠於今年第4季開始量產，目前已完成所有製程驗證，進展成功；熊本二廠已經進入整地的階段，計畫明年第1季開始建廠，主要供應消費性、車用、工業及高效能運算（HPC）應用，並於2027年量產。德國德勒斯登廠主要供應車用與工業應用，已於今年8月舉行動土典禮，採用12/16奈米和22/28奈米製程技術，計畫於2027年底開始生產。