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▲在《此時此刻》中飾演純愛戰士的劉俊謙，憑藉著帥氣的表演收穫大票粉絲。（圖／此時此刻 臉書）

▲吳慷仁在《有生之年》中飾演浪子，表現讓人印象深刻。（圖／八大電視台 官網）

▲因出演《刻在你心底的名字》而爆紅的曾敬驊，在《不良執念清除師》中飾演一名能與怪物溝通的高中生。（圖／不良執念清除師 臉書）

▲柯叔元在《女兒大人加個賴》飾演金盆洗手的黑道老大，在詮釋搞笑場面時總讓觀眾噴飯大笑。（圖／女兒大人加個賴 臉書）

▲憑藉著影集《美食無間》首次入圍金鐘的傅孟柏，在片中的動作戲讓不少粉絲對他刮目相看。（圖／IG gourmet_affairs_2023）

第59屆金鐘獎頒獎典禮將在10月18日、19日舉行，其中競爭戲劇節目獎視帝的幾名男星，組成了豪華陣容，競爭可說是相當激烈，而先前才剛以《富都青年》奪下金馬影帝的吳慷仁，這次再以《有生之年》入圍金鐘，儘管他爭議非常多，不過精湛演技也是可圈可點，非常有望拿下視帝，而像是劉俊謙、曾敬驊、傅孟柏、柯叔元等人也是相當有實力，也讓這次的金鐘視帝寶座備受討論。因帥氣外型和開朗笑容而被粉絲譽為「港版坂口健太郎」的香港男星劉俊謙，這次因出演都會愛情網路劇《此時此刻》，在劇中飾演純愛戰士而爆紅，可愛清新的氣質讓不少網友直接被他圈粉，事實上，劉俊謙挑戰過許多不同戲路，出演過《我在這裡等你》、《小曉》等作品，而他先前在《九龍城寨之圍城》中更是擺脫以往的氣質形象，帥出新高度，是圈內可塑性非常高的演員，而他這次在《此時此刻》中更是讓觀眾們看見他不同的面貌，非常有望拿下金鐘視帝。去年以《富都青年》成功拿下金馬影帝的吳慷仁，憑藉著精湛演技，收穫大票粉絲，後續更是出演了《但願人長久》、《破浪男女》等經典佳作，而這次吳慷仁在《有生之年》中的表現更是讓人印象深刻，在劇中飾演浪子的他，總是讓家人操心，在外歷經波折後，回到家中還將家裡搞得人仰馬翻，不過卻也為破碎的家帶來了神奇的化學變化，而吳慷仁也將看似不屑一顧，但又心思細膩的一面演譯得非常有深度，這次也有機會再拿下第二座獎盃。不過近期吳慷仁爭議頻傳，也確定和中國經紀公司「壹心娛樂」簽約，而他日前也和媒體表態，表示因為工作衝突，因此不會參加金鐘獎頒獎典禮。因出演電影《刻在你心底的名字》、《返校》而受到矚目的新生代男神曾敬驊，後續在演藝圈的戲劇之路非常順遂，幾乎每部作品都非常受到大眾喜愛，而《不良執念清除師》更是讓他的代表作再添上一筆，劇中曾敬驊飾演一名能與怪物溝通的高中生，並從事著打退怪物執念的工作，雖然是喜劇片，不過該劇卻富含哲理，還探討不少心理層面，讓這部劇的人氣直線上升；另外這也是曾敬驊首次入圍金鐘，沒想到就殺出重圍挺進最佳男主角組，可見他的實力非同小可。在演藝圈打滾多年的老戲骨柯叔元，這次也成功入圍，過去外界對他的印象多半是感性成分較高的角色，不過這一次柯叔元在《女兒大人加個賴》中，化身成金盆洗手的黑道老大，在劇中和扮演女兒的黃薇渟更是有不少搞笑戲碼，也讓觀眾看見柯叔元的另類樣貌，這一次二度入圍，也是呼聲相當高的視帝人選之一。憑藉著美食加警匪混種影集《美食無間》一舉攻進金鐘最佳男主角組的傅孟柏，過去在踏入戲劇圈以前，就是許多歌手愛用的MV男主角之一，而這次在影集中的表現，更是可圈可點，不僅有許多帥氣動作戲，也有不少美食吃播的療癒片段，而領銜主演該劇的傅孟柏，這次跳脫過往嚴肅的形象，在劇中十分討喜，也是金鐘視帝的勁敵之一。