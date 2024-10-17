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▲統一獅外野手林安可日前在季後挑戰賽，因跑壘出現腿部傷勢，目前傳出恢復狀況良好，有望在台灣大賽先發。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

中信兄弟割捨象騎士！中華職棒35年台灣大賽將在本周六開打，由傳統老牌隊伍統一7-ELEVEn獅，繼2021年後再度交手中信兄弟，兩隊出賽的32人名單也備受關注。過往中職季後賽都以28人名單為主，但在今年季前通過會議更改，雖然登錄上場球員仍限制在28人，但完整名單上升至32人，提供球隊在系列賽有更多調整空間。兄弟日籍總教練平野惠一在訪問中表示：「」言下之意便是將捨棄季中找來的洋投象騎士。值得一提的是，日前在季後挑戰賽傳出腳部傷勢的林安可，今（17）日參加獅隊在台南球場的練球，有望在前2戰先發。