中信兄弟割捨象騎士！中華職棒35年台灣大賽將在本周六開打，由傳統老牌隊伍統一7-ELEVEn獅，繼2021年後再度交手中信兄弟，兩隊出賽的32人名單也備受關注。根據媒體《TSNA》報導指出，兄弟總教練平野惠一受訪時透露，32人名單中的洋投會帶上德保拉、克迪與猛登，並捨棄象騎士，而獅隊主帥「餅總」林岳平則表示目前32人名單已經大致底定。
決戰32人名單 象騎士遭割捨
根據中職規章的規定，球團在首場比賽開始1日前，向聯盟提出出賽名單，代表著32人名單在明（18）日會出爐。過往中職季後賽都以28人名單為主，但在今年季前通過會議更改，雖然登錄上場球員仍限制在28人，但完整名單上升至32人，提供球隊在系列賽有更多調整空間。
兄弟日籍總教練平野惠一在訪問中表示：「洋投將會帶上德保拉、克迪與猛登。」言下之意便是將捨棄季中找來的洋投象騎士。此外，本季結束後將引退的周思齊，則會以教練身份參戰，而老將張志豪雖然有小拉傷，但也確定會被帶進台灣大賽名單之中。
另一方面，獅隊的總教練林岳平，也在訪問中表示，32人名單已經大致底定，應該不會有太大更動，頂多只有會有1人的變動。值得一提的是，日前在季後挑戰賽傳出腳部傷勢的林安可，今（17）日參加獅隊在台南球場的練球，有望在前2戰先發。
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根據中職規章的規定，球團在首場比賽開始1日前，向聯盟提出出賽名單，代表著32人名單在明（18）日會出爐。過往中職季後賽都以28人名單為主，但在今年季前通過會議更改，雖然登錄上場球員仍限制在28人，但完整名單上升至32人，提供球隊在系列賽有更多調整空間。
兄弟日籍總教練平野惠一在訪問中表示：「洋投將會帶上德保拉、克迪與猛登。」言下之意便是將捨棄季中找來的洋投象騎士。此外，本季結束後將引退的周思齊，則會以教練身份參戰，而老將張志豪雖然有小拉傷，但也確定會被帶進台灣大賽名單之中。
另一方面，獅隊的總教練林岳平，也在訪問中表示，32人名單已經大致底定，應該不會有太大更動，頂多只有會有1人的變動。值得一提的是，日前在季後挑戰賽傳出腳部傷勢的林安可，今（17）日參加獅隊在台南球場的練球，有望在前2戰先發。